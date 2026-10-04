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田州女死囚昏迷「可能無法復原」 律師要求：改終身監禁

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田州女死囚昏迷「可能無法復原」 律師要求：改終身監禁

世界新聞網王若馨／即時報導
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田納西州女死囚派克2007年出庭時的照片。(路透)
田納西州女死囚派克2007年出庭時的照片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

田納西州女死囚派克處決失敗後仍昏迷住院，律師指靜脈注射程序出錯並請求減刑終身，州長已暫停死刑並展開調查。

田納西州女死囚派克(Christa Pike)在處決失敗後住院治療，至今昏迷不醒。她的律師費雷爾(Stephen Ferrell)周日接受有線電視新聞網(CNN)主播塔珀(Jake Tapper)訪問時表示，派克的病房外有多名警衛看守，她經歷這次失敗的處決後「可能無法完全復原」。

他說，律師團已請求州長將派克的刑罰減為終身監禁，理由是她在行刑前以及這次失敗的處決過程中，身心都遭受折磨。

費雷爾說：「我們現在不知道，也可能永遠不會知道，她在那個過程中承受了怎樣的折磨。」

行刑過程中，派克曾說：「我的手臂感覺快要爆開了。」她還抬起頭問：「這樣是正常的嗎？」

派克1995年與另外兩人凌虐並殺害同學斯萊默(Colleen Slemmer)，1996年被判處死刑，當時20歲，此後在死囚牢房待了30年。她的死刑執行日期一再延後，直到今年9月30日才執行。

證人及法院文件指出，現年50歲的派克在約1小時內被扎了至少7針。行刑小組先後對她施打兩劑致命劑量的戊巴比妥(pentobarbital)，但她沒有死亡。律師說，過程中可以聽到她哭泣、嗚咽，呼吸聲很重。

媒體證人下午6時41分被帶入觀刑室，晚上8時53分離開，前後超過2小時。簾幕拉上後，仍可聽到派克大聲打鼾。

派克被送醫時已失去意識，雙臂腫脹、灼傷並起水泡。她被插管並使用呼吸器，截至周日仍然存活，但陷入昏迷。

費雷爾表示，田納西州尚未宣布是否會再次對派克執行死刑。州長比爾．李(Bill Lee)已下令今年內暫停全州所有死刑執行，並展開獨立調查。

派克的律師主張，田納西州矯正局辜負了他們的委託人。律師認為，靜脈注射管路出了問題，導致戊巴比妥進入她的身體組織，而不是血液。

律師在法院文件中寫道：「行刑小組顯然從頭到尾都沒有發現，注射管路放置不當，或靜脈已經破裂，戊巴比妥全部或部分進入了派克女士的身體。」文件說，行刑小組非但沒有「糾正這個失誤」，反而繼續施打備用的戊巴比妥。

律師團已要求保全這次失敗處決的所有證據，以便追究責任，並保障派克的法律權利。

這次失敗的處決引起全國矚目，並引發一連串的法律及道德問題，連川普總統也出面回應。他說：「怎麼會發生這種事？這應該很容易做，不該這麼困難。」

精華 FAQ

  • 她被送醫時已失去意識，雙臂腫脹、灼傷並起水泡，之後插管使用呼吸器，至周日仍存活但陷入昏迷，律師並稱她可能無法完全復原。

  • 律師主張她在行刑前與失敗處決過程中都承受巨大身心折磨，且靜脈注射管路疑似放置不當，致藥物未進入血液，顯示執行程序嚴重失誤。

  • 州長比爾．李已下令今年內暫停全州所有死刑執行，並展開獨立調查；州方尚未宣布是否會再次對派克執行死刑。

田納西州

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