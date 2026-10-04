向加州人宣傳台灣 美民眾：很友善、一生應該要去一次

台灣交通部觀光署3日在加州爾灣（Irvine）的購物中心舉行宣傳活動，在摩天輪前廣場架設布袋戲棚，吸引逛街人潮。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣觀光署在加州爾灣大型商場舉辦旅遊推廣活動，以布袋戲、美食與文化元素吸引人潮，並透過美國民眾與僑界分享，凸顯台灣友善、安全、便利的形象。

台灣觀光 署3日在南加州 的大型購物中心舉行宣傳活動，摩天輪下架設布袋戲棚，布置天燈、小籠包等文化元素，吸引逛街人潮。現場美國民眾談到第一印象，有人提到台灣人民友善，有人分享台灣生活便利、安全。

交通部觀光署在加州爾灣（Irvine）的Irvine Spectrum Center舉辦「100 Ways To Wonder旅遊台灣，魅力無限」活動，這座大型購物中心占地3萬坪，適逢週末，滿是逛街人潮。在剛開幕不久的摩天輪前，觀光署聯合旅遊業者及華航、星宇、長榮等航空公司共同擺攤。

駐洛杉磯 辦事處觀光組長林宜錚表示，選擇大型商場舉行活動，鎖定人流與曝光效果，除了吸引原本就熟悉台灣的美國民眾，更讓路過的消費者、原本對台灣沒有太多概念的美國人停下腳步，留下對台灣的第一印象。

在購物商場的摩天輪下，來自彰化的光興閣掌中劇團演出布袋戲，聲光效果吸引逛街的美國家庭駐足。現場以美食、文化、自然、樂活、購物等主題設計體驗活動，讓不熟悉台灣的美國人，建立「好吃、好玩、文化豐富」的第一印象。

擁有台裔背景的爾灣市議員劉令淳（Melinda Liu）出席活動，身為美國地方的民選官員，經常向不熟悉台灣的美國人介紹台灣。她表示，購物中心Irvine Spectrum Center每年吸引大量消費者，能在這裡看到台灣文化和觀光推廣活動，別具意義。

劉令淳向中央社表示，若有人問她台灣是什麼樣的地方，她會告訴對方：「它是亞洲的一座島嶼，非常美麗、也很現代化，也有很豐富的文化。」她認為，台灣最值得介紹的是美食以及熱情的人民。

中央社訪問數名美國民眾，有人從未到過台灣、不瞭解台灣，也有人曾在台北生活，對台灣各有不同的認識。

從未去過台灣的Eldred向中央社表示，他對台灣的認識不多，但因為身邊有台灣朋友，一提到台灣，首先想到的是「正向、快樂，非常友善的人民」。他計畫前往亞洲旅行，希望有機會到台灣，「我想要體驗當地文化，真正融入其中」。

同樣沒有訪台經驗的Juan說，台灣給他的印象是「一個很漂亮、應該去看看的地方」。如果有機會造訪，第一個想體驗的是美食，也期待看看傳統文化與現代城市交會的景象。

相較於沒去過台灣的美國民眾，現場也有人曾常住台灣。曾因工作在台灣生活3年的Todd表示，台灣的美食令人難忘，更大讚台灣生活的安全感，「幾乎到哪裡都可以用走的，半夜走在外面都沒有問題，比這裡安全太多了」。

「台灣的好，我可以一直說下去，說個不停。不過我最喜歡的還是那裡的人。」Todd表示，台灣是一個很美麗的國家，身在加州，這裡接觸很多外來的文化，就像是珍珠奶茶，人們對台灣普遍比較有概念。他認為大多數美國人對台灣的印象都很正面。

另一名受訪者Linda，10多年前曾在台北的一所私立學校擔任美術老師，在台灣住了2年。她向中央社說，對台灣最深刻的印象是生活非常便利，「來自全世界不同的文化都在那裡交會」。若要向不熟悉台灣的美國人介紹，她會說：「台灣真的非常棒，每個人一生都應該要去一次」。

台灣交通部觀光署3日在加州爾灣（Irvine）的購物中心舉行宣傳活動，來自彰化的光興閣掌中劇團演出布袋戲，吸引逛街人潮。（中央社）