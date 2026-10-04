百慕達飛波士頓醫療運輸機殘骸尋獲 6人仍下落不明

美國海岸防衛隊在麻州外海發現醫療運輸機殘骸後持續搜尋機上人員。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國海岸防衛隊已找到自百慕達飛往波士頓途中失聯醫療運輸機的殘骸，但機上6人仍未尋獲，搜救行動仍在持續。

編輯推薦 落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓 機失聯 3分降逾萬呎

美國海岸防衛隊表示，已尋獲自百慕達飛往波士頓途中失聯的醫療運輸機殘骸，機上6人仍下落不明。海岸防衛隊徹夜進行搜救行動，今天上午召開記者會公布最新進展。

法新社報導，海岸防衛隊在新聞稿中表示，美國聯邦航空總署（FAA）3日凌晨通知海岸防衛隊，與一架編號C-GRJP的灣流G100（Gulfstream G100）飛機失去聯繫。

海岸防衛隊展開搜救，在周六夜間發現一處殘骸區，經確認與失蹤飛機有關，並持續搜尋機上6人。

海岸防衛隊指出，機上載有4名加拿大籍、2名百慕達籍人士。

沒有跡象顯示已在殘骸區找到黑盒子。

海岸防衛隊表示，截至上午記者會為止，已在近54小時內搜索超過2800平方英里，將持續出動定翼機、直升機、小艇和巡防艦；紐約國民兵及其救援聯隊也協助搜救。官員表示，殘骸區周邊水深約80至90英尺，海岸防衛隊正與麻州當局合作，以聲納探測海床。

搜救協調官表示，由於殘骸數量多，很難細究其中內容，目前只專注於找人。

這架醫療運輸機由總部位於加拿大的「緯度空中救護公司」（Latitude Air Ambulance）營運，該公司發言人托格雷茲（Clarence Togeretz）向法新社表示，這架飛機3日深夜1時30分左右失聯，「機上載有2名飛行員、2名醫療人員、1名病患及1名家屬」。