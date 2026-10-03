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康乃爾性侵案若起訴定罪難 紐約州醉酒同意舉證門檻高

世界新聞網王若馨／即時報導
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康乃爾大學。(記者張宗智/攝影)
康乃爾大學。(記者張宗智/攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾性侵案雖已引發民事訴訟，但專家認為，告訴人說法反覆與醉酒同意舉證困難，將使檢方未來若提起刑事告訴，定罪面臨重大挑戰。

康乃爾大學七名兄弟會成員在民事訴訟中被指性侵一名同校女生，法律專家指出，檢方未來若起訴，要讓他們定罪恐面臨艱鉅挑戰，因為告訴人對事發經過的說法前後不一，另外紐約州有關醉酒與同意的法律也加大定罪難度。

該女子上月提起民事訴訟，指她2024年10月19日晚間在Chi Phi兄弟會會館遭到輪姦。她當時喝了酒，又吸食大麻、服用K他命，受到酒醉及藥效影響。

不過，根據康乃爾大學進行的第九條(Title IX)調查，她在事發近3周後、11月8日才向校警報案。期間她與後來在訴訟中點名的其中一名男子互傳簡訊，事發約兩天後跟對方說「我們在性方面的行為沒有一件是違法的」；約11月3日又傳訊表示，當晚有90%的過程沒有經過她同意。辯護律師在刑事審判中，可能會拿這些反覆的說法攻擊她。

律師克萊因（Sarah Klein）曾是體操選手，也是狼醫納瑟（Larry Nassar）已知的首名受害者。她告訴紐約郵報：「辯方會拿每一則簡訊、每一處前後不一的說法，以及她每晚一天報案，來打擊她的可信度。」

克萊因說，刑事案的最終關鍵，仍在於檢方能否證明告訴人並未同意。

另一個困難點是，這名女子承認當時喝了酒，且受大麻與K他命藥效影響。依紐約州法，未經本人同意而被施以酒精或藥物、以致暫時無法判斷或控制行為，可構成無同意能力；但若自願飲酒或用藥不會自動構成。

另一方面，若已失去意識，或身體無法表達拒絕，仍可能構成未經同意，只是舉證門檻仍然很高。

克萊因指出，告訴人「指稱自己是在壓力下服用從未用過的K他命，而且被慫恿加大用量」。她說：「這到底算不算真正的『自願』，是很實際的問題。」

刑事辯護律師哈里斯（Pat Harris）說，檢方要證明究竟是哪幾名男子性侵告訴人，也可能遇到障礙，因為被告勢必會以在場人數眾多為由，主張自己沒有涉案。

哈里斯說：「由於這名女子說她當時已失去意識，要證明哪些人涉案會非常困難。顯然，每個涉案的人都會說，自己只是人在派對上，其他什麼都沒做。要證明她遭輪姦並不難，難的是證明是誰做的。」

校方針對她的指控展開為期數月的第九條調查，召開了12天聽證會，逾30名證人出席作證。調查最後寫成約100頁的報告。

康乃爾校長表示，7人中2人被退學，2人至少停學2個學期，1人在處分作成前已畢業，2人被認定對性不當行為無責任。另有人被要求撰寫反思文章；校方否認這是最終處分。校方於2024年關閉Chi Phi該分會。

精華 FAQ

  • 因為告訴人對事發經過的說法多次變動，且她在報案前曾與被指涉男子互傳訊息，辯方可藉此質疑可信度；同時檢方仍須證明她當時確實未同意，舉證壓力很大。

  • 依紐約州法，自願飲酒或用藥不會自動等於失去同意能力，只有在被他人施以酒精或藥物致無法判斷時才可能成立，因此檢方必須證明其失去同意能力，門檻相當高。

  • 校方經數月調查、12天聽證與30多名證人作證後，對7人做出不同處分，包括2人退學、2人停學至少2學期、1人畢業前已無法處分，另2人被認定無責任，並關閉該兄弟會分會。

紐約州 性侵 大麻

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