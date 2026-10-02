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剔除數十萬健康良好保費低投保人 范斯打擊詐領健保 恐推高保費

編譯彭馨儀／即時報導
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產業分析師警告：副總統范斯打詐雷厲風行 剔除大量身體健康低保費投保人 恐造成健保...
產業分析師警告：副總統范斯打詐雷厲風行 剔除大量身體健康低保費投保人 恐造成健保公司和保戶成本增加。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：范斯強力打擊健保詐欺，剔除數十萬名疑似無效投保人。
  • 重點二：合法低使用率投保人減少，恐推高剩餘保戶與保險公司成本。
  • 重點三：健保公司股價受挫，未來保費與經營壓力可能持續升高。

副總統范斯(JD Vance)雷厲風行打擊健保詐欺，針對俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)剔除數十萬名健康良好保費低的投保人，可能推高健保公司及保戶的成本。

2010年歐巴馬政府的「可負擔健保法」為個人設立基於收入的政府補貼醫療保險計畫，目前已有1900萬人投保。隨著新冠疫情額外補貼的到期，今年已有數百萬人退出該計畫。

路透報導，范斯指出，政府已剔除76萬名不存在或遭經紀人詐欺性註冊的投保人，另有40萬人在審查中。政府亦禁止數百名經紀人執業並暫停接收新經紀人。然而政策專家警告，這可能影響因身體健康而未動用保險的合法投保人。

隨著醫療使用率低的投保人減少，剩餘患者健康狀況惡化(醫療成本較高)，將侵蝕聯合健保集團(UNH)與康西哥(Centene)等保險公司的利潤。「凱瑟家庭基金會」(KFF)保險分析師麥克高夫(Matt McGough)指出，2027年的保費率早已提交並核定。

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)回應，取消資格是基於長期驗證程序，主要針對缺乏社安號(SSN)等資訊者，合法者驗證身分後即可恢復。受此消息影響，康西哥、莫利納(Molina)、偉彭醫療(Elevance)與聯合健保集團股價普遍下跌。

隨著疫情補貼到期與醫療成本上升，保戶與健保公司的負擔已在增加。KFF分析指出，健保公司申請的2027年保費中位數漲幅高達15%。Gabelli Funds經理巴拉薩(Daniel Barasa)表示，保費設定後投保人數急降將擠壓利潤。專家預計健保公司會在2028年進一步調漲保費。

此外，2026年政府數據顯示75%的參保人透過經紀人投保。經紀公司The Brokerage Inc.名譽總裁史密斯(Mike Smith)憂心打詐公告會讓大眾對所有經紀人產生負面印象。全美現有8.4萬名經紀人協助選購方案。

Hightower Advisors策略師林克(Stephanie Link)指出，因公共交易平台可預測性降低，像聯合健保集團這樣業務多角化的公司正加強雇主支持的方案，逐漸遠離「可負擔健保法」計畫。

精華 FAQ

  • 政府已剔除76萬名不存在或遭詐欺性註冊的投保人，另有40萬人仍在審查中，同時禁止數百名經紀人執業並暫停接收新經紀人，以強化資格驗證。

  • 因為被剔除者中可能包含健康良好、較少使用醫療服務的合法投保人，剩下的人平均醫療成本較高，風險池變差後，保險公司就可能調高保費。

  • 聯合健保、康西哥、莫利納與偉彭醫療股價普遍下跌，市場擔心利潤受壓；同時經紀人也憂心打詐訊息會讓民眾對整個經紀業產生負面觀感。

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