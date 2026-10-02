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FAA：波音737 MAX軟體故障 不構成安全威脅

中新社華盛頓10月2日電
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波音公司 737 MAX在組裝。（路透檔案照）
波音公司 737 MAX在組裝。（路透檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

FAA表示，波音737 MAX部分機型的軟體故障經檢查後不構成安全隱患，但將發布指引供航空公司因應，相關問題也可能影響737 MAX 10的適航認證。

美國聯邦航空總署（FAA）當地時間 2 日表示，波音公司 737 MAX 部分機型出現的軟體故障不構成安全威脅。

美國聯邦航空總署當天表示，經過全面檢查，FAA 安全專家小組認定，波音 737 MAX 部分機型存在的軟體問題不構成安全隱患，「因為機師仍能完全控制飛機，且向機組人員提供的指示清晰明確」。

據美媒報導，波音公司近日發現其波音 737 MAX 部分機型的軟體在飛機降落過程中存在問題。該問題會迫使自動駕駛系統在俯仰控制方面切換至自動化程度較低的模式，相比標準模式，增加了機組人員的工作負擔。

美國聯邦航空總署表示，將向各航空公司發布一份特別公告，指導其如何識別並因應這一問題。

美國聯合航空、阿拉斯加航空等多家航空公司均發表聲明表示，不會使用任何搭載有缺陷版本軟體的飛機。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，該軟體問題可能影響波音 737 MAX 10 機型的適航認證。波音 737 MAX 10 是 MAX 系列最大的機型，也是唯一尚未獲得適航認證的機型。波音公司先前預計該機型將在今年秋季獲得適航認證。

精華 FAQ

  • FAA安全專家小組經全面檢查後認定，這項軟體問題不構成安全威脅，理由是機師仍能完全控制飛機，且系統提供給機組人員的指示清晰明確。

  • 據報導，問題會讓自動駕駛在俯仰控制上切換到較低自動化模式，雖不至於失控，但相較標準模式會增加機組人員的工作負擔。

  • FAA將向航空公司發布特別公告協助辨識與應對，多家航空公司也表示不會使用缺陷版本飛機；同時，這項問題可能影響尚未獲認證的737 MAX 10適航進度。

波音

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