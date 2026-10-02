最新影片曝光…孟喬內淡定吃早餐 警狂喊「百分百是他」

美國警方最新公布的密錄器畫面，曝光孟喬內（Luigi Mangione）在賓州麥當勞落網的關鍵瞬間。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 警方公開麥當勞逮捕孟喬內的密錄器畫面，顯示他鎮定吃早餐並坦承真名；他雖已就聯邦案件認罪，仍面臨州級謀殺指控。

據紐約郵報報導，美國警方最新公布的密錄器畫面，曝光孟喬內 （Luigi Mangione）在賓州麥當勞落網的關鍵瞬間。經過連續五天的追捕，警方終於找到涉嫌槍殺聯合健保（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）的孟喬內。當警員從他的背包中搜出彈匣時，一名男警員激動地喊道，「就是他，百分之百是他！」

根據曼哈頓 地方檢察官辦公室公布的影片，阿爾圖納市警察局警員瓦瑟（Christy Wasser）從孟喬內的背包中取出一個用內衣包裹的手槍彈匣，隨即露出笑容。

一名男警員則難掩激動，對其他同僚說，「就是他，兄弟！百分之百是他！」CNN報導，當時一名女警員正從孟喬內的背包中取出彈匣，男警員則向其他警員確認，眼前的人正是警方追捕多日的目標。

孟喬內於2024年12月9日在賓州阿爾圖納市一家麥當勞落網。五天前，湯普森在曼哈頓遭槍擊身亡，孟喬內隨即成為警方追捕的對象。

此次公開的影片來自當時參與逮捕行動的八名警員所配戴的密錄器。部分畫面去年已在法院聽證會上曝光。曼哈頓最高法院法官卡羅（Gregory Carro）近日裁定，應公開更多影片。此前，CNN曾向法官提出公開相關畫面的請求。

這項裁定是在孟喬內今年8月於另一宗聯邦案件中認罪後作出的。他承認涉及湯普森之死的聯邦跟蹤指控，相關逮捕畫面也因此得以進一步公開。

影片也記錄了警方盤問孟喬內的過程。落網時，他先向警方出示一張假身分證，證件上的名字是「馬克．羅薩里奧」（Mark Rosario）。不過，當警員後來詢問這是否是他的真名時，孟喬內回答，「呃，不是，長官。」

警員接著追問，「那你的真名是什麼？」

孟喬內回答，「呃，孟喬內。」

面對多名警員包圍盤問，孟喬內表現得相當鎮定，甚至若無其事地吃起薯餅，之後又吃了牛排、雞蛋與起司麥滿分早餐 堡。當時，店內喇叭不斷播放聖誕歌曲，與現場緊張的逮捕氣氛形成強烈對比。

影片完整記錄警方在麥當勞內盤問孟喬內，隨後將他上銬、搜身並押送離開的過程。

現年28歲的孟喬內今年夏天承認與湯普森之死有關的聯邦跟蹤罪名。8月14日的認罪聽證會上，他坦承，「我在曼哈頓開槍射殺湯普森先生，他因此身亡。」

孟喬內預定於12月18日就這起聯邦案件接受判刑。

不過，他仍面臨紐約州的謀殺指控。孟喬內已向法官提出動議，要求撤銷州謀殺案，主張自己在聯邦案件認罪後，受到禁止雙重追訴原則的保障，不能再因同一行為遭到起訴。

目前，州謀殺案審理已暫緩，等待法官裁定是否接受他的撤案請求。孟喬內的法律團隊代表周五拒絕置評。