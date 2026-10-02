我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遲來青春期叛逆？為何許多成年人與父母切斷關係

康乃爾性侵案惹公憤 學生嗆校方像懦夫 家長淚崩

最新影片曝光…孟喬內淡定吃早餐 警狂喊「百分百是他」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國警方最新公布的密錄器畫面，曝光孟喬內（Luigi Mangione）在賓州麥...
美國警方最新公布的密錄器畫面，曝光孟喬內（Luigi Mangione）在賓州麥當勞落網的關鍵瞬間。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

警方公開麥當勞逮捕孟喬內的密錄器畫面，顯示他鎮定吃早餐並坦承真名；他雖已就聯邦案件認罪，仍面臨州級謀殺指控。

據紐約郵報報導，美國警方最新公布的密錄器畫面，曝光孟喬內（Luigi Mangione）在賓州麥當勞落網的關鍵瞬間。經過連續五天的追捕，警方終於找到涉嫌槍殺聯合健保（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）的孟喬內。當警員從他的背包中搜出彈匣時，一名男警員激動地喊道，「就是他，百分之百是他！」

根據曼哈頓地方檢察官辦公室公布的影片，阿爾圖納市警察局警員瓦瑟（Christy Wasser）從孟喬內的背包中取出一個用內衣包裹的手槍彈匣，隨即露出笑容。

一名男警員則難掩激動，對其他同僚說，「就是他，兄弟！百分之百是他！」CNN報導，當時一名女警員正從孟喬內的背包中取出彈匣，男警員則向其他警員確認，眼前的人正是警方追捕多日的目標。

孟喬內於2024年12月9日在賓州阿爾圖納市一家麥當勞落網。五天前，湯普森在曼哈頓遭槍擊身亡，孟喬內隨即成為警方追捕的對象。

此次公開的影片來自當時參與逮捕行動的八名警員所配戴的密錄器。部分畫面去年已在法院聽證會上曝光。曼哈頓最高法院法官卡羅（Gregory Carro）近日裁定，應公開更多影片。此前，CNN曾向法官提出公開相關畫面的請求。

這項裁定是在孟喬內今年8月於另一宗聯邦案件中認罪後作出的。他承認涉及湯普森之死的聯邦跟蹤指控，相關逮捕畫面也因此得以進一步公開。

影片也記錄了警方盤問孟喬內的過程。落網時，他先向警方出示一張假身分證，證件上的名字是「馬克．羅薩里奧」（Mark Rosario）。不過，當警員後來詢問這是否是他的真名時，孟喬內回答，「呃，不是，長官。」

警員接著追問，「那你的真名是什麼？」

孟喬內回答，「呃，孟喬內。」

面對多名警員包圍盤問，孟喬內表現得相當鎮定，甚至若無其事地吃起薯餅，之後又吃了牛排、雞蛋與起司麥滿分早餐堡。當時，店內喇叭不斷播放聖誕歌曲，與現場緊張的逮捕氣氛形成強烈對比。

影片完整記錄警方在麥當勞內盤問孟喬內，隨後將他上銬、搜身並押送離開的過程。

現年28歲的孟喬內今年夏天承認與湯普森之死有關的聯邦跟蹤罪名。8月14日的認罪聽證會上，他坦承，「我在曼哈頓開槍射殺湯普森先生，他因此身亡。」

孟喬內預定於12月18日就這起聯邦案件接受判刑。

不過，他仍面臨紐約州的謀殺指控。孟喬內已向法官提出動議，要求撤銷州謀殺案，主張自己在聯邦案件認罪後，受到禁止雙重追訴原則的保障，不能再因同一行為遭到起訴。

目前，州謀殺案審理已暫緩，等待法官裁定是否接受他的撤案請求。孟喬內的法律團隊代表周五拒絕置評。

精華 FAQ

  • 他於2024年12月9日在賓州阿爾圖納市一家麥當勞落網。警方在盤查時從其背包中搜出彈匣，並確認他就是追捕多日的嫌犯。

  • 影片顯示他面對多名警員仍相當鎮定，先否認假證件上的名字是本名，接著坦承自己就是孟喬內，還一邊吃著早餐。

  • 他已承認涉及湯普森之死的聯邦跟蹤罪，預定12月18日量刑；但紐約州的謀殺案仍在審理，並待法官裁定是否撤案。

孟喬內 早餐 曼哈頓

上一則

讓機場更安全？TSA撤除安檢站座椅 工會強烈不滿

延伸閱讀

紐約又傳「下水道尋寶」班森賀3男今晨爬出人孔蓋

紐約又傳「下水道尋寶」班森賀3男今晨爬出人孔蓋
殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶

殺紐時高管女婿 華裔老夫婦首出庭被控謀殺、埋伏行凶
中央公園流浪藝術家命案 兇嫌稱「死者先動手」 他搶下棍子反擊

中央公園流浪藝術家命案 兇嫌稱「死者先動手」 他搶下棍子反擊
校外騷亂 賓州多名女大學生租屋前遭圍毆…警被控反應慢

校外騷亂 賓州多名女大學生租屋前遭圍毆…警被控反應慢

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55

超人氣

更多 >
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了
多華人被ICE抓後成功獲釋 都走這一法律途徑

多華人被ICE抓後成功獲釋 都走這一法律途徑
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味
孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣

孫儷高調為母慶生… 68歲孫媽貴婦氣場全開 網讚：比熹妃還霸氣