讓機場更安全？TSA撤除安檢站座椅 工會強烈不滿

運輸安全管理局（TSA）將撤除機場安檢站的椅子，未來安檢人員在查驗旅客身分證件時，必須全程站立，不得再坐著執勤。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： TSA決定撤除機場安檢站座椅，要求安檢人員全程站立，引發工會強烈反彈；同時，該機構正面臨川普提出的裁員、縮編與民營化壓力。

據今日美國報導，運輸安全管理局（TSA）將撤除機場安檢站的椅子，未來安檢人員在查驗旅客身分證件時，必須全程站立，不得再坐著執勤。TSA與代表員工的工會周二證實這項決定，引發工會強烈不滿，批評此舉漠視員工權益與安全。

代表TSA員工的美國政府雇員聯合會TSA第100分會（AFGE TSA Council 100）表示，TSA正著手撤除各機場安檢站的椅子。工會指出，安檢人員整天站在堅硬地面上工作，還得不斷走動，椅子是維持基本人體工學與工作安全的重要輔助設施。工會批評，撤椅決策是對「員工權益與安全的漠視」。

TSA則為這項措施辯護，表示讓安檢人員保持站立、隨時警覺，有助於強化機場安全，也能展現對旅客服務的重視。TSA強調，所有安檢人員都必須符合執勤體能要求，以確保能履行攸關國家安全的重要職責。

這項撤椅措施正值TSA面臨人力與預算調整之際。川普總統4月曾提議，削減TSA逾9400個職位，並將這個擁有約6萬名員工、負責全美機場安檢工作的機構年度預算削減逾15億美元，約占總預算的20%。

川普也曾提議，要求規模較小的機場改由私人保全執行安檢。若實施，TSA將裁減逾4500個職位，成為逐步推動機構民營化的第一步。TSA是在2001年九一一恐怖攻擊事件後成立，負責維護美國機場安全。

目前，包括舊金山、堪薩斯市及佛羅里達州薩拉索塔在內，約有20座機場多年來一直採用私人保全人員執行安檢。

美國參議院今年8月表決通過，任命英國跨國公共服務公司Serco資深副總裁卡明斯（David Cummins）出任TSA局長。Serco主要為各國政府提供公共服務。

川普2025年上任首日便解職TSA局長佩科斯基（David Pekoske），此後長達16個月未提名繼任人選。

今年春季，聯邦政府長時間停擺，迫使約5萬名TSA員工連續六周無薪工作，導致機場運作嚴重受阻，部分機場安檢等候時間甚至長達4小時或更久。