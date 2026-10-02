康乃爾性侵案惹公憤 學生嗆校方「像懦夫」家長淚崩

康乃爾大學逾百名學生、校友、家長及教授周四晚間齊聚一場學生自治會聽證會。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學一宗兄弟會集體性侵指控引發公憤，學生、家長與教授在聽證會上痛批校方處置消極，呼籲整頓兄弟會文化並為受害者負責。

據紐約郵報報導，康乃爾大學 一宗涉及七名兄弟會成員的集體性侵 指控，引發校園社群強烈不滿。逾百名學生、校友、家長及教授周四晚間齊聚一場學生自治會聽證會，公開表達憤怒與失望，要求校方為事件處理方式負起責任。一名學生更呼籲同學們「不惜一切代價對抗校方」，勇敢揭露校園內的不當行為。

聽證會上，多名與會者發言時忍不住落淚，痛批這所常春藤 盟校對一名前學生性侵指控的處理方式。這名化名為「Jane Doe」的前學生聲稱，自己於2024年在兄弟會會所遭到集體性侵。

一名兩年前曾遭性侵的學生在會上表示，「倖存者需要知道，自己會獲得支持…但透過這次事件，我們看到的卻完全相反。」

另一名學生則激動呼籲，「我們必須不惜一切代價對抗校方…我想告訴所有同學，要大聲揭露校園裡發生的不當行為，因為如果我們不這麼做，未來可能連發聲的機會都沒有。」

這場聽證會在康乃爾大學舉行。這所知名學府擁有逾1.6萬名本科生。Jane Doe提出的集體性侵指控本周受到廣泛關注，也讓外界開始質疑校方、當地檢方及警方是否妥善處理這起案件。

Jane Doe在一份長達101頁的民事訴訟中指控，2024年10月20日，她遭人提供氯胺酮及酒精後，Chi Phi兄弟會七名成員輪流對她施暴，整個過程持續數小時。

她於同年11月8日向校園警察報案。經過漫長的「教育法第九條」（Title IX）調查後，校方對部分涉案學生祭出停學及開除處分。

然而，檢方最終未提出刑事指控，理由是證據不足。

周四晚間的聽證會上，學生們紛紛將矛頭指向康乃爾大學行政部門。一名學生表示，「我滿腦子想的都是Jane Doe…她究竟有多少次必須在走廊上與那些侵犯她的人擦肩而過？這實在太令人難受了。」

另一名學生則怒批，「我認為校方應該出面表態，而不是像懦夫一樣躲在戴伊樓（Day Hall）裡。」

一名即將畢業的男學生表示，他拒絕接受一所縱容這種不公平對待的學校頒發的學位，並要求校方「必須在今年內負起責任」。

他警告，若校方不採取行動，恐怕會傳遞出錯誤訊息，讓人以為校方高層默許性侵行為及有毒的男性氣概文化。

他也指出，兄弟會制度長期存在將性暴力儀式化的問題。一名教授兼學生家長則建議，校方應加強整頓校園兄弟會，對屢次違反安全規定、持續引發問題的組織採取解散措施。

一名大一男學生也對兄弟會文化表達不滿。他分享自己入學後不久的一次經歷：他在一處兄弟會會所外遇見另一名大一女生，對方因不願提供口交服務而遭拒於門外，同行朋友也將她丟下。

一名學生的母親在會上發言時情緒潰堤，忍不住落淚說，「我真的無法形容自己有多失望。」

她表示，自己以校園社群及Jane Doe為榮，但對方竟然必須提起民事訴訟，才能讓自己的聲音受到重視，令她感到憤怒與不齒。

「我這一生都在對抗強暴文化，」這名即將年滿50歲的母親說。

她強調，「任何人都應該能夠在美國任何一所大學就讀，並確保自身安全。」另一名與會者也表示，「沒有女性應該在自己接受教育的地方行走時，還感到不安全。」

康乃爾大學學生自治會主席喬杜瑞（Eeshaan Chaudhuri）也出席這場針對校園性暴力問題舉行的聽證會。

一名同時身為學生家長及大學教授的女性表示，當晚有許多人坦言，自己身為康乃爾人感到尷尬與羞愧，但她卻為孩子感到驕傲，因為學生們正努力打破長期存在的惡性循環。

她哽咽著說，「我不希望你們感到羞愧。我希望你們看見自己能帶來什麼改變，並付諸行動。因為這是一個根深蒂固的制度與文化問題，已經存在很長一段時間。」

她也提醒學生，向校方行政人員求助未必能得到充分協助，但她保證，校園裡仍有許多願意伸出援手的教授及教職員。

一名學生最後呼籲同學們，將憤怒化為行動，「帶著這份怒火，明天就開始採取行動。」