AI巨頭警示掀波 科技CEO白宮展團結背後暗交鋒

美國科技巨頭日前在白宮會面，簽署一份確保人工智慧（AI）模型安全的原則聲明。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國科技巨頭在白宮同意AI安全原則並展現團結，但黃仁勳等人私下質疑Anthropic執行長阿莫戴的風險警告，凸顯產業內部對自我監管與權力分配的分歧。

美國科技巨頭日前在白宮 會面，簽署一份確保人工智慧（AI）模型安全的原則聲明後，齊聚白宮外簇擁著美國總統川普，向外界展示團結一致，直接面對大眾憂慮的形象，暗地卻頻頻交鋒。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，知情人士透露，包括輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 在內的美國科技巨頭，就Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）關於AI危險的種種警告向他發難。

報導表示，幾位執行長質問阿莫戴為何在公開場合談論AI模型的能力及其帶來的風險時，態度如此極端。部分知情人士說，阿莫戴回應稱，向大眾如實說明模型的能力、不淡化風險，至關重要。

知情人士說，這番對話發生在由一些執行長、白宮助理與顧問組成、規模較小的圈子裡，當時他們正在羅斯福廳（Roosevelt Room）敲定原則聲明的細節。

川普和聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）在白宮午餐會上說服AI巨頭同意這些原則。不過，阿莫戴遭到質問，恰恰是Anthropic與業內其他公司間暗流湧動的最新跡象。

報導表示，這種緊張關係，可能會拖累AI產業藉由模型評估和內部控制，進行「自我監管」的計畫。

阿莫戴先前曾抨擊白宮與競爭對手淡化安全疑慮，並警告AI模型可能被用於發動網絡攻擊，以及引發大規模失業。這些言論使他成為華府與矽谷眾多人士的批評對象。

今年夏天，Anthropic、OpenAI和Google曾就政府考慮的一套方案達成共識，亦即成立一個自律組織，類似監管經紀機構的美國金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority）。

根據華爾街日報先前報導，黃仁勳、Meta Platforms執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及太空探索科技公司（SpaceX）的馬斯克（Elon Musk）則是向川普進言，憂心此舉將讓過多權力集中在領先AI公司手中，方案因此而作罷。