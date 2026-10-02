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共和黨放棄北卡選戰？撤回數千萬廣告資金轉戰其他州

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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前共和黨全國委員會主席瓦利（Michael Whatley）。（美聯社）
前共和黨全國委員會主席瓦利（Michael Whatley）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨參議院超級政治行動委員會撤回北卡廣告資金，改投堪薩斯等州，顯示其對北卡勝算轉趨悲觀，也暴露紅州選情壓力。

據紐約時報報導，共和黨參議院超級政治行動委員會（Super PAC）周五宣布，取消原定在北卡羅來納州投放的所有剩餘廣告，將數千萬美元的廣告預算轉向其他州。此舉顯示，共和黨已不再看好今年秋季在北卡羅來納州的選情。

與此同時，名為「參議院領導基金」（Senate Leadership Fund）的超級政治行動委員會，首次在本輪選舉周期向堪薩斯州投入資金，並推出新廣告，攻擊當地民主黨候選人。這也反映出共和黨對傳統紅州選情日益感到憂慮。

如果共和黨失去北卡羅來納州的參議院席次，民主黨將朝著秋季翻轉參議院所需的四席目標邁進一步，前提是民主黨能守住目前擁有的所有席次。

選戰進入最後階段時，取消廣告投放是常見且極具指標性的舉動，因為這往往反映出全國政黨策略人士對各州選情的判斷，以及他們認為最有機會爭取參議院多數席次的布局。北卡羅來納州撤銷廣告投放的消息最早由新聞媒體Semafor披露，隨後獲得兩名知情人士證實。

北卡羅來納州目前的參議院席次由共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）擔任，但他已宣布退休。民主黨提名曾連任兩屆州長、頗受歡迎的庫伯（Roy Cooper）參選；共和黨則由前共和黨全國委員會主席瓦利（Michael Whatley）出馬角逐。

瓦利競選團隊尚未立即回應置評請求，參議院領導基金則拒絕評論。

在堪薩斯州，參議院領導基金此次首度預訂投放廣告，顯示共和黨對現任共和黨籍參議員馬歇爾（Roger Marshall）的連任選情感到憂慮。馬歇爾將迎戰民主黨候選人漢密爾頓（Adam Hamilton），後者是全美規模最大的聯合衛理公會教會牧師。

參議院領導基金推出的新廣告，將漢密爾頓形容為「兩面派極端分子」。

知情人士表示，堪薩斯州的廣告投放總額尚不明朗，但首波預算預計達數百萬美元。

參議院領導基金最初計畫在北卡羅來納州投入7100萬美元。據一名知情人士透露，該組織目前已花費其中逾3000萬美元。廣告追蹤機構AdImpact的數據顯示，該組織原本還預留了1800萬美元，計畫在選舉前最後一個月透過無線電視及有線電視投放廣告。

南達科他州共和黨籍參議員、參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）仍持續支持瓦利，並於周四透過視訊方式出席為瓦利舉辦的募款活動。相關情況由兩名知情人士透露。

為因應可能遭到削減的廣告資金，越來越多共和黨參議員候選人開始成立專屬的超級政治行動委員會，以降低對參議院領導基金的依賴，避免因該基金削減預算而影響選戰。

然而，瓦利自己的專屬政治行動委員會「北方之州行動」（Old North Action），此前也已取消部分廣告投放。

精華 FAQ

  • 因為共和黨策略人士認為北卡選情已不再有利，與其繼續投入大量廣告，不如把數千萬美元轉向更有機會影響參院多數席次的州別。

  • 這代表共和黨開始擔憂傳統紅州也可能出現競爭壓力，因此把資源投向堪薩斯，試圖保住現任參議員馬歇爾的連任優勢。

  • 若共和黨失去北卡席次，民主黨將更接近翻轉參院所需的4席目標；而共和黨改投其他州，也顯示多數之爭已進入關鍵重新布局階段。

共和黨 北卡 北卡羅來納州

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