最高院暫停地院限制令 放行第三國遣返 中國移民風險增

哥斯大黎加當局4月11日在阿拉胡埃拉附近的胡安·聖瑪麗亞國際機場，接收一架自美國抵達的遣返班機，機上載有包括兩名中國籍共25名遭美國遣返的第三國籍人士。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國最高法院暫停下級法院對第三國遣返的限制，讓川普政府在訴訟期間可繼續將移民送往非原籍第三國，持遞解令的中國移民因此面臨更高風險。

去年2月，一架美軍運輸機將119名來自中國等亞洲國家的移民 送往巴拿馬時，住在俄亥俄州、背負遞解令近30年的華人 Mike曾向本報表示，最擔心有一天被送往與自己毫無關係的第三國。「不敢想像未來被送到第三國，既回不去中國，也來不了美國怎麼辦？」

今年2月，麻州聯邦法院裁定政府「第三國遣返 」(third-country removal)政策違法，要求遣返前給予當事人有意義的通知及提出可能遭迫害或酷刑等異議的機會，一度降低Mike這類移民遭迅速送往第三國的風險。然而最高法院9月29日宣布暫停這項判決，使川普政府在訴訟期間得以恢復第三國遣返。最高法院並已受理此案，預計12月進行辯論。

中國籍人士也被送第三國

所謂「第三國遣返」，是指美國政府將遭下令遣返者送往原籍國以外、願意接收的國家，當事人可能從未在該國生活，也沒有國籍、居留或家庭關係。

中國籍人士已實際成為這類行動的對象。2025年2月12、14及15日，美國分三批將共299名來自中國、印度、阿富汗等國的移民及尋求庇護者送往巴拿馬。這批人中不少是近期經美墨邊境入境後遭拘留者，情況與Mike這類已在美居住數十年、背負舊遣返令者並不相同。

美聯社曾訪問一名被送往巴拿馬的中國籍人士，該名人士稱事前並不知道目的地，也未簽署遣返文件；抵達後先被安置在巴拿馬市一家旅館，之後轉往達連(Darien)地區偏遠移民營。他形容眾人「像囚犯一樣被看守」。他不願返回中國，希望繼續前往美國，卻無法離開營區。

第三國遣返之後持續擴大。今年4月11日，哥斯大黎加依據與美國達成的協議，接收首批25名第三國遣返者，包括兩名中國籍人士，以及印度、阿爾巴尼亞、喀麥隆等國公民。

持遣返令華人風險再升

根據本報採訪，Mike於1991年持B2旅遊簽證來美，之後申請政治庇護，但遭移民法官裁定遞解。30多年來，他多次嘗試翻案未果，也曾遭移民執法人員拘捕；當時因中國方面無法確認其戶籍、未能取得旅行證件，加上國會議員協助，最後獲釋。

過去，無法取得返回中國所需旅行文件，使Mike的遣返令長期無法實際執行。但第三國遣返政策擴大後，即使原籍國無法或不願接收，美國政府仍可能尋找其他願意接收的國家，因此Mike的憂慮如今再度升高。

最高院暫停地方法院判決 12月再審

麻州聯邦地區法院法官墨菲(Brian Murphy)今年2月25日裁定，DHS第三國遣返政策違法，認定當事人在被送往第三國前，應獲得有意義的通知及提出可能遭迫害或酷刑等異議的機會。第一巡迴上訴法院9月維持下級法院主要判決後，政府向最高法院提出緊急聲請。

最高法院9月29日同意暫停下級法院判決，使第三國遣返得以繼續；Sonia Sotomayor、Elena Kagan及Ketanji Brown Jackson三名大法官表示反對。最高法院同時受理案件，將於12月聽取辯論後，再決定政策是否合法。

川普政府主張，第三國遣返是執行已生效遣返令的重要工具，尤其當原籍國拒絕接收時，需要其他方式完成遣返。移民權益團體則指出，受影響者並非都有犯罪紀錄，部分人士甚至因返回原籍國可能遭迫害或酷刑而取得法律保護；若未給予充分通知及申訴機會便送往陌生第三國，可能面臨新的安全風險。