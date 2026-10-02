康乃爾大學校園性侵疑遭吃案 州長責成特檢介入

紐約州長霍楚指定紐約檢察長詹樂霞擔任特別檢察官督導調查康乃爾大學性侵案。圖為康乃爾大學。（記者張宗智/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 康乃爾大學一名女校友指控遭兄弟會成員下藥性侵卻未獲妥處，紐約州長已責成州檢察長介入重查，校方與檢方處理方式也引發校園及校友強烈反彈。

美東時間 11：40 AM 更新

紐約州長霍楚 （Kathy Hochul）周五措辭強硬，甚至一度情緒激動，公開質疑康乃爾大學 （Cornell University）校警及當地地方檢察官，當初如何處理一名學生提出的性侵 指控。該名學生聲稱，自己於2024年在一處兄弟會會所遭到強暴。

霍楚周五上午在曼哈頓舉行記者會，與紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）一同出席。霍楚已任命詹樂霞負責監督這起案件的調查。

霍楚表示，得知這名化名為Jane Doe的學生曾接受校警訪談，並在訪談中明確表示自己遭到強暴，令她深感憂慮。然而，提交給紐約州湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察官辦公室的精簡版陳述，卻省略了這項關鍵內容。當地檢方最終決定不提出刑事指控。

霍楚對此提出強烈質疑，「警方明明從受害者口中得知，她遭到多人輪暴，怎麼可能沒有將這些指控提交給地方檢察官進一步處理？」她反問，「這到底是什麼道理？」

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美國常春藤名校康乃爾大學的學生會通過一項決議，要求校方說明一位女校友2024年在校時遭性侵案的調查結果。紐約州長已任命州檢察長擔任特別檢察官偵辦這樁疑遭隱匿的案件。

華爾街日報指出，化名「Jane Doe」的受害女子今年9月提起民事訴訟，聲稱自己在2024年遭7名校園兄弟會（類似學生互助社團）的成員下藥、性侵。轄區的湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察署當時決定不起訴所有涉案人員。

儘管地檢署檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）本週改口稱將重啟調查，但紐約州長霍楚（Kathy Hochul）1日晚間在社群平台X上公開表示，當初案件處理過程疑點重重，她已對地檢署失去信心，為此她下令由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官督導重啟偵辦。

霍楚說：「新事證讓人對本案的處理方式產生重大疑慮。事件中的核心年輕女性理應得到真相，確保所有事實都被徹查並討回公道。」

這起訴訟讓在紐約州北部的康乃爾（Cornell University）校園掀起巨浪。康大學生會通過一項決議案，要求校方高層以「直白、透明」的方式，完整交代當初對本案的具體處理過程。

學生會會長喬杜瑞（Eeshaan Chaudhuri）說：「這件事的重點不是只有讓單一受害者討回法律公道，正本清源之道是要徹底改變某種校園文化。」據被害人說法，她兩年前即向校警報案。湯普金斯郡地檢署卻決定不起訴涉案男子，涉案男子全都是兄弟會成員。

這起風波也已延燒至校外。數百名康大校友在一封致校方高層的信中宣布，在康大公開說明內部調查前，將暫停「無限制用途捐款」。

多名學生表示，他們計劃10月5日參加在校方著名鐘塔下方舉行的示威。一名大一經濟系新生坦言，自己才剛在新生週完成防範性暴力的講習，沒想到學校就因性侵案成為國際新聞。

學生們對校方多項處理程序提出質疑，包括校警向檢方提交的報告裡，為何遺漏受害女性指控遭性侵的核心證詞、校園重大性侵案何以未完全納入司法刑案體系偵辦、校方僅在網路上發布Q&A解釋，以僵化的規章作為藉口迴避公布調查過程與資訊，難杜悠悠眾口。

湯普金斯郡地檢署檢察官范豪頓本週表示，檢方2024年之所以不起訴，是因報案女子最初的供述「未聲稱自己是在違背意願下遭下藥、輪暴」。

康乃爾大學所在地綺色佳（Ithaca）市議會成員史維茲（Hannah Shvets）呼籲將校園暴力犯罪通報全面移交當地市警局處理。目前仍為大四生、主修勞資關係的史維茲支持暫停核發學生活動許可的相關措施。

隨康大這起校內性侵案重新浮上檯面，標註「#我是珍杜伊」（#IAmJaneDoe）的運動也開始在社群媒體上快速蔓延。

這起醜聞再次將深植美國名校的兄弟會（Fraternity）或姐妹會（Sorority）這類學生社交組織攤在鎂光燈下。這類通常由兩到三個希臘字母為名的學生社團所舉辦的聚會、派對，常與酒精、毒品及諸多潛規則掛鉤。

學生會會長喬杜瑞表示，目前校內各兄弟會與姐妹會的幹部已加入新成立的專責小組，開始商討根本性的改革藍圖，「我們必須先徹底後退一步，重新審視我們在校園裡的社交生態」。

路透社報導，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）表示，她今天簽署行政命令，任命州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官，負責調查一名康乃爾大學學生疑於2024年遭輪暴一案。

詹樂霞表示，她的辦公室將「全面且公正地」調查涉案指控，「州長已將這項調查託付給我的辦公室，我們絕不會輕忽這份責任」。

這起案件引發外界對執法部門及校方最初應對方式的質疑。被害女子9月提告時列出諸多被告，包括Chi Phi兄弟會與其中7名男成員、康乃爾大學、一家酒吧以及她所屬的姊妹會。

當年承辦檢察官范豪頓意識到大眾對當局處理此案的方式強烈不滿，表示檢方已重啟調查，並將把包括受害女子證詞在內的證據提交大陪審團，以決定是否起訴。

范豪頓表示，當初決定不起訴涉案學生有部分原因是受限於州法律規定。專家與社運人士指出，依據紐約州現行法規，若原告事先自願攝取酒精或藥物，之後再要提出特定性侵罪名往往更為困難。