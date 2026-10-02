康乃爾大學校園性侵疑遭吃案 州長責成特檢介入
康乃爾大學一名女校友指控遭兄弟會成員下藥性侵卻未獲妥處，紐約州長已責成州檢察長介入重查，校方與檢方處理方式也引發校園及校友強烈反彈。
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康乃爾大學一名女校友指控遭兄弟會成員下藥性侵卻未獲妥處，紐約州長已責成州檢察長介入重查，校方與檢方處理方式也引發校園及校友強烈反彈。
美東時間 11：40 AM 更新
紐約州長霍楚（Kathy Hochul）周五措辭強硬，甚至一度情緒激動，公開質疑康乃爾大學（Cornell University）校警及當地地方檢察官，當初如何處理一名學生提出的性侵指控。該名學生聲稱，自己於2024年在一處兄弟會會所遭到強暴。
霍楚周五上午在曼哈頓舉行記者會，與紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）一同出席。霍楚已任命詹樂霞負責監督這起案件的調查。
霍楚表示，得知這名化名為Jane Doe的學生曾接受校警訪談，並在訪談中明確表示自己遭到強暴，令她深感憂慮。然而，提交給紐約州湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察官辦公室的精簡版陳述，卻省略了這項關鍵內容。當地檢方最終決定不提出刑事指控。
霍楚對此提出強烈質疑，「警方明明從受害者口中得知，她遭到多人輪暴，怎麼可能沒有將這些指控提交給地方檢察官進一步處理？」她反問，「這到底是什麼道理？」
美東時間 11：30 AM 更新
美國常春藤名校康乃爾大學的學生會通過一項決議，要求校方說明一位女校友2024年在校時遭性侵案的調查結果。紐約州長已任命州檢察長擔任特別檢察官偵辦這樁疑遭隱匿的案件。
華爾街日報指出，化名「Jane Doe」的受害女子今年9月提起民事訴訟，聲稱自己在2024年遭7名校園兄弟會（類似學生互助社團）的成員下藥、性侵。轄區的湯普金斯郡（Tompkins County）地方檢察署當時決定不起訴所有涉案人員。
儘管地檢署檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）本週改口稱將重啟調查，但紐約州長霍楚（Kathy Hochul）1日晚間在社群平台X上公開表示，當初案件處理過程疑點重重，她已對地檢署失去信心，為此她下令由紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官督導重啟偵辦。
霍楚說：「新事證讓人對本案的處理方式產生重大疑慮。事件中的核心年輕女性理應得到真相，確保所有事實都被徹查並討回公道。」
這起訴訟讓在紐約州北部的康乃爾（Cornell University）校園掀起巨浪。康大學生會通過一項決議案，要求校方高層以「直白、透明」的方式，完整交代當初對本案的具體處理過程。
學生會會長喬杜瑞（Eeshaan Chaudhuri）說：「這件事的重點不是只有讓單一受害者討回法律公道，正本清源之道是要徹底改變某種校園文化。」據被害人說法，她兩年前即向校警報案。湯普金斯郡地檢署卻決定不起訴涉案男子，涉案男子全都是兄弟會成員。
這起風波也已延燒至校外。數百名康大校友在一封致校方高層的信中宣布，在康大公開說明內部調查前，將暫停「無限制用途捐款」。
多名學生表示，他們計劃10月5日參加在校方著名鐘塔下方舉行的示威。一名大一經濟系新生坦言，自己才剛在新生週完成防範性暴力的講習，沒想到學校就因性侵案成為國際新聞。
學生們對校方多項處理程序提出質疑，包括校警向檢方提交的報告裡，為何遺漏受害女性指控遭性侵的核心證詞、校園重大性侵案何以未完全納入司法刑案體系偵辦、校方僅在網路上發布Q&A解釋，以僵化的規章作為藉口迴避公布調查過程與資訊，難杜悠悠眾口。
湯普金斯郡地檢署檢察官范豪頓本週表示，檢方2024年之所以不起訴，是因報案女子最初的供述「未聲稱自己是在違背意願下遭下藥、輪暴」。
康乃爾大學所在地綺色佳（Ithaca）市議會成員史維茲（Hannah Shvets）呼籲將校園暴力犯罪通報全面移交當地市警局處理。目前仍為大四生、主修勞資關係的史維茲支持暫停核發學生活動許可的相關措施。
隨康大這起校內性侵案重新浮上檯面，標註「#我是珍杜伊」（#IAmJaneDoe）的運動也開始在社群媒體上快速蔓延。
這起醜聞再次將深植美國名校的兄弟會（Fraternity）或姐妹會（Sorority）這類學生社交組織攤在鎂光燈下。這類通常由兩到三個希臘字母為名的學生社團所舉辦的聚會、派對，常與酒精、毒品及諸多潛規則掛鉤。
學生會會長喬杜瑞表示，目前校內各兄弟會與姐妹會的幹部已加入新成立的專責小組，開始商討根本性的改革藍圖，「我們必須先徹底後退一步，重新審視我們在校園裡的社交生態」。
路透社報導，紐約州長霍楚（Kathy Hochul）表示，她今天簽署行政命令，任命州檢察長詹樂霞（Letitia James）擔任特別檢察官，負責調查一名康乃爾大學學生疑於2024年遭輪暴一案。
詹樂霞表示，她的辦公室將「全面且公正地」調查涉案指控，「州長已將這項調查託付給我的辦公室，我們絕不會輕忽這份責任」。
這起案件引發外界對執法部門及校方最初應對方式的質疑。被害女子9月提告時列出諸多被告，包括Chi Phi兄弟會與其中7名男成員、康乃爾大學、一家酒吧以及她所屬的姊妹會。
當年承辦檢察官范豪頓意識到大眾對當局處理此案的方式強烈不滿，表示檢方已重啟調查，並將把包括受害女子證詞在內的證據提交大陪審團，以決定是否起訴。
范豪頓表示，當初決定不起訴涉案學生有部分原因是受限於州法律規定。專家與社運人士指出，依據紐約州現行法規，若原告事先自願攝取酒精或藥物，之後再要提出特定性侵罪名往往更為困難。
因受害者指控案件遭隱匿或處理失當，地方檢方原本不起訴卻又改口重啟調查，州長霍楚認為過程疑點重重，遂指派州檢察長詹樂霞以特別檢察官身分介入。 她在9月提告時列出多名被告，包括Chi Phi兄弟會、7名男成員、康乃爾大學、一家酒吧，以及她所屬的姊妹會，並指稱自己在2024年遭下藥後性侵。 學生會要求校方公開交代調查過程，校友也暫停無限制用途捐款；部分學生準備示威，校內兄弟會與姐妹會幹部則已成立專責小組，討論校園社交文化的改革。
精華 FAQ
因受害者指控案件遭隱匿或處理失當，地方檢方原本不起訴卻又改口重啟調查，州長霍楚認為過程疑點重重，遂指派州檢察長詹樂霞以特別檢察官身分介入。
她在9月提告時列出多名被告，包括Chi Phi兄弟會、7名男成員、康乃爾大學、一家酒吧，以及她所屬的姊妹會，並指稱自己在2024年遭下藥後性侵。
學生會要求校方公開交代調查過程，校友也暫停無限制用途捐款；部分學生準備示威，校內兄弟會與姐妹會幹部則已成立專責小組，討論校園社交文化的改革。
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