我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克重返川普政府 共同領導五角大廈未來戰爭研究

美9月就業降溫 10月Fed無升息急迫性

WSJ獨家：民主黨國會議員要求調查美國駐希臘大使季伏爾

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)。路透
美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)。路透

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨國會議員致函國務院，要求調查美國駐希臘大使季伏爾涉與說客往來、替企業宣傳及使用私人飛機等爭議，並評估是否違規。

華爾街日報1日獨家報導，參眾兩院外交委員會民主黨籍資深成員要求國務院調查川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)前任女友、美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)與說客之間的往來、使用私人飛機等爭議行為。

參議院外交委員會民主黨籍資深成員、新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)1日致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，對季伏爾「不當利用公職」的行為提出質疑。夏亨在信中表示，季伏爾引發爭議的行為包括讓一名說客參加與外國政府官員的會議，還幫說客的希臘客戶宣傳生意。

夏亨在信中寫道，季伏爾這些行為破壞美國在海外的可信度，可能削弱美國的外交努力。夏亨要求國務院說明已經採取哪些措施以避免不當影響並排除利益衝突疑慮。

夏亨在信中詢問國務院是否曾經授權說客馬拉法索斯(Christos Marafatsos)參加與外國政府官員的會議。

2025年在季伏爾出任美國駐希臘大使的任命聽證會表決時，夏亨投下贊成票。

眾議院外交委員會民主黨籍資深成員、紐約州聯邦眾議員米克斯(Gregory Meeks)30日也致函魯比歐表示，對於季伏爾行為深為憂心。米克斯在信中寫道，如果媒體報導屬實，米克斯就不適任美國駐外大使，應予免職。

民主黨國會議員要求國務院提供出席會議的說客名單、季伏爾財務資料，以及季伏爾幫希臘企業阿克托爾集團(Aktor Group)宣傳的相關訊息。

民主黨國會議員同時要求了解季伏爾擔任大使期間使用私人飛機是否符合國務院規定，包括由阿克托爾執行長付費的飛機。

華爾街日報上周報導，季伏爾幫忙阿克托爾宣傳生意、積極延攬阿克托爾資深說客馬拉法索斯等作為，讓整個東南歐地區的政府官員感到困惑。季伏爾今年3月曾在一場雅典晚宴上跟希臘能源部長帕帕斯塔夫魯(Stavros Papastavrou)發生爭執，希臘反對黨已要求希臘政府處理或召見季伏爾要求解釋。

在羅馬尼亞則有多個政黨正在追查季伏爾與羅馬尼亞政治人物的關係。執政聯盟「拯救羅馬尼亞聯盟」(Save Romania Union)國會議員迪米特里烏(Alexandru Dimitriu)對跟季伏爾會面的政治人物提出叛國罪指控。

精華 FAQ

  • 因媒體報導指稱她與說客互動密切，還可能利用大使職權替希臘客戶宣傳、安排會議，並涉及私人飛機使用等爭議，民主黨議員因此要求釐清是否違反規定。

  • 夏亨質疑她讓說客參加與外國政府官員的會議，並幫說客的希臘客戶推廣生意，認為這些做法可能造成利益衝突，損害美國外交公信力。

  • 他們要求提供出席會議的說客名單、季伏爾的財務資料、她替阿克托爾集團宣傳的相關資訊，以及她使用私人飛機是否符合國務院規定的說明。

民主黨 小川普 參議院

上一則

1年學費5萬5 每天上課2小時 芝加哥首座AI學校開學

下一則

康乃爾大學校園性侵疑遭吃案 州長責成特檢介入

延伸閱讀

習近平訪美前 民主黨議員籲川普與台灣同一陣線

習近平訪美前 民主黨議員籲川普與台灣同一陣線
俄富豪出資婚宴派對 共和黨參議員匡希恆促傳喚川普長子

俄富豪出資婚宴派對 共和黨參議員匡希恆促傳喚川普長子
共和黨議員憂川普厚待習近平 質疑中國助伊朗鎖定美軍

共和黨議員憂川普厚待習近平 質疑中國助伊朗鎖定美軍
WSJ獨家：民主黨眾議員要求科技大廠說明數據中心保密協議

WSJ獨家：民主黨眾議員要求科技大廠說明數據中心保密協議

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

2026-09-30 11:48
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

2026-09-30 12:55

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了

杜拜航空乘客運用「空中浩劫」知識救全機 製作人回應了
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收