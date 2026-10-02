WSJ獨家：民主黨國會議員要求調查美國駐希臘大使季伏爾

美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)。路透

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨國會議員致函國務院，要求調查美國駐希臘大使季伏爾涉與說客往來、替企業宣傳及使用私人飛機等爭議，並評估是否違規。

華爾街日報1日獨家報導，參眾兩院外交委員會民主黨 籍資深成員要求國務院調查川普總統長子小川普 (Donald Trump Jr.)前任女友、美國駐希臘大使金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)與說客之間的往來、使用私人飛機等爭議行為。

參議院 外交委員會民主黨籍資深成員、新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)1日致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，對季伏爾「不當利用公職」的行為提出質疑。夏亨在信中表示，季伏爾引發爭議的行為包括讓一名說客參加與外國政府官員的會議，還幫說客的希臘客戶宣傳生意。

夏亨在信中寫道，季伏爾這些行為破壞美國在海外的可信度，可能削弱美國的外交努力。夏亨要求國務院說明已經採取哪些措施以避免不當影響並排除利益衝突疑慮。

夏亨在信中詢問國務院是否曾經授權說客馬拉法索斯(Christos Marafatsos)參加與外國政府官員的會議。

2025年在季伏爾出任美國駐希臘大使的任命聽證會表決時，夏亨投下贊成票。

眾議院外交委員會民主黨籍資深成員、紐約州聯邦眾議員米克斯(Gregory Meeks)30日也致函魯比歐表示，對於季伏爾行為深為憂心。米克斯在信中寫道，如果媒體報導屬實，米克斯就不適任美國駐外大使，應予免職。

民主黨國會議員要求國務院提供出席會議的說客名單、季伏爾財務資料，以及季伏爾幫希臘企業阿克托爾集團(Aktor Group)宣傳的相關訊息。

民主黨國會議員同時要求了解季伏爾擔任大使期間使用私人飛機是否符合國務院規定，包括由阿克托爾執行長付費的飛機。

華爾街日報上周報導，季伏爾幫忙阿克托爾宣傳生意、積極延攬阿克托爾資深說客馬拉法索斯等作為，讓整個東南歐地區的政府官員感到困惑。季伏爾今年3月曾在一場雅典晚宴上跟希臘能源部長帕帕斯塔夫魯(Stavros Papastavrou)發生爭執，希臘反對黨已要求希臘政府處理或召見季伏爾要求解釋。

在羅馬尼亞則有多個政黨正在追查季伏爾與羅馬尼亞政治人物的關係。執政聯盟「拯救羅馬尼亞聯盟」(Save Romania Union)國會議員迪米特里烏(Alexandru Dimitriu)對跟季伏爾會面的政治人物提出叛國罪指控。