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1年學費5萬5 每天上課2小時 芝加哥首座AI學校開學

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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芝加哥首座AI學校位於之前結束營運的Gems世界學院。(google map)
芝加哥首座AI學校位於之前結束營運的Gems世界學院。(google map)

AI摘要

文章摘要整理：

芝加哥Alpha School以AI教核心學科、生活技能為輔，每天僅上2小時課，但年學費高達5萬5000元，外界肯定其創新之餘也質疑成效缺乏獨立驗證。

芝加哥首所以人工智慧(AI)為主要學科教學工具的私立學校Alpha School，9月已經開課，學生每天僅用兩小時透過AI系統學習核心科目，其餘時間投入演講、理財、團隊合作及領導力等「生活技能」課程。這種打破傳統教室模式的教育，每年學費高達5萬5000元，也引發外界對AI教育成效的討論。

CBS News報導，Alpha芝加哥校區位於350 E. South Water St.，招收學前班至八年級學生，是該體系全美約50個校區之一，全國學生超過1500人。

Alpha最大特色是沒有傳統學科教師。學生上午9時到校後，透過AI學習系統進行數學、閱讀、寫作、語言及科學等核心課程。校方稱，AI可依每名學生的程度和學習速度調整內容，因此每天約兩小時即可完成主要學科。

13歲學生Zain Shah過去一直就讀傳統學校。他接受CBS訪問時表示，兩小時學科時間已經足夠，因為不像傳統教室有20至30名學生同時說話，個人化學習環境讓他更容易集中注意力。

Zain的父親Benoy每年支付5萬5000元學費。他表示，親友最初聽到「AI學校」都相當驚訝，但真正吸引他的並非AI，而是學校對生活技能的重視。

學生一天在校約六個半小時，完成兩小時核心課程後，其餘時間用於公開演講、金融理財、團隊合作及領導能力等課程，也安排攀岩、服裝設計等活動。

校內不設傳統教師，而由稱為「引導員(Guide)」的工作人員陪伴及協助學生。首席引導員哈斯(Carrington Haas)表示，他們主要從學習動機及情緒層面支持學生，並帶領午餐、休息、體育及其他活動。

Alpha Chicago家長事務副院長霍爾(Brian Howell)說，AI只是一項工具，不負責決定學生應該學什麼，也不控制學生一天的安排，最終決策仍由人負責。校方稱，AI提高核心學科學習效率後，反而能讓學生有更多時間進行人際互動及實際生活技能訓練。

不過，這種教育模式也面臨質疑。曾實地參訪Alpha的布魯金斯學會資深研究員Rebecca Winthrop表示，學校重視生活技能的理念具有潛力，但家長應了解，這仍是一種實驗性教育模式，目前缺乏獨立的外部研究驗證校方所宣稱的學習成果。

精華 FAQ

  • Alpha School不設傳統學科教師，改由AI系統依學生程度與速度，個人化教授數學、閱讀、寫作、語言與科學，讓核心課程每天約2小時即可完成。

  • 學生在校約6個半小時，除了AI核心學科外，還上公開演講、金融理財、團隊合作、領導力等課程，並參與攀岩、服裝設計等活動，強調生活技能。

  • 雖然校方強調AI提升學習效率，但布魯金斯學會研究員指出，這仍屬實驗性模式，目前缺乏獨立外部研究，無法充分驗證其宣稱的學習成果。

芝加哥

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