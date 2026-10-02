馬斯克重返川普政府 共同領導五角大廈未來戰爭研究

馬斯克（Elon Musk）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克與川普關係回溫後，將再度參與政府顧問工作，並與多名政商人士共同領導五角大廈的「子午線計畫」，聚焦未來戰爭研究。

美國科技業億萬富豪馬斯克 將正式重返川普 政府擔任顧問，共同領導五角大廈 的未來戰爭研究計畫。馬斯克去年曾與川普公開發生爭執，但兩人的情誼似乎已回溫，馬斯克再次頻繁出入白宮。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）曾擔任政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）主管，主導美國聯邦政府大規模裁員行動，並於去年5月離職。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上月30日在匡提科（Quantico）軍事基地發表演說時指出，「子午線計畫」（Project Meridian）將由「美國最傑出人才領導，針對未來戰爭進行研究」。

馬斯克將與國防科技企業Anduril Industries的34歲聯合創辦人拉奇（Palmer Luckey）、83歲共和黨籍前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）共同領導子午線計畫。

赫格塞斯表示，他已指示子午線計畫於120天內完成並提交研究成果。

馬斯克旗下企業已是五角大廈主要承包商，包括太空探索科技公司（SpaceX）負責為美國總統川普（Donald Trump）計畫中的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統建置衛星網。

他的人工智慧（AI）公司xAI今年也與美軍簽訂協議，允許軍方在機密系統上使用xAI開發的聊天機器人Grok。

在2024年，馬斯克表態支持川普並協助他重返白宮，但兩人後來因川普的支出法案公開爆發衝突。不過，他們在這之後和解，馬斯克再次經常現身白宮，但較以往低調。

川普上月29日與AI業高層共進午餐時，馬斯克就坐在他旁邊。馬斯克與其他科技領袖簽署了一份川普稱具有「道德約束力」的自願性AI安全協議。

馬斯克上週出席了川普招待中國國家主席習近平的國宴；川普5月赴中國進行國是訪問時，他也以企業代表團成員身分搭乘空軍一號同行。

馬斯克也恢復向共和黨相關人士及團體捐款。根據美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）申報文件統計，他已為11月期中選舉捐出至少9000萬美元。

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