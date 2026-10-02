年滿65應續留雇主提供的醫療保險 還是改用紅藍卡？

紅藍卡持有人有選擇醫生的較多自由，而且較少出現意料之外的收費帳單。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 年滿65歲但仍工作的美國人可續用雇主保險，未必須立刻轉入紅藍卡；應比較B、D部份保費、IRMAA加收與配偶保障等因素。

華爾街日報1日報導，年滿65歲但仍留在職場的美國人經常面臨選擇：繼續使用雇主提供的醫療保險 ，還是改用俗稱紅藍卡 的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)。雇主提供的基本款健康保險通常保費較低，因為雇主承擔大約84%費用，紅藍卡持有人則有選擇醫生的較多自由，而且較少出現意料之外的收費帳單。值得注意的是，高收入勞工則要考慮IRMAA加收費用，65歲勞工若改為加入紅藍卡，年紀較輕的配偶可能就無法繼續使用職場保險。

不過，屆滿65歲並不一定意味著必須放棄雇主提供的健康保險而轉為紅藍卡。

南卡羅來納州理材規畫師馬加德(Stephen Maggard)說，許多勞工在接近65歲時感到困惑，因為收到大量與紅藍卡有關的信件，以為自己必須做出改變。

除非公司員工人數少於20人，否則並沒有強制規定必須在65歲時把主要保險改成紅藍卡。

如果勞工在規模較大的公司任職，對雇主提供醫保感到滿意，可以繼續使用現有保險直到退休，或者日後覺得紅藍卡更加划算時再加入。

理財專家指出，勞工在每年秋季的開放投保期間(open enrollment period)都應該重新檢視投保方案，確認自己喜歡的醫師、醫院以及使用藥物都在保險公司系統範圍內，而且費用沒有大幅調漲。

紅藍卡主要分為三大部分：

＊A部份住院保險(Part A)

65歲時或65歲之後登記就能免費參加，即使同時擁有雇主提供醫保也一樣。

＊B部分看診保險(Part B)

Part B用來替代雇主提供保險，支付看診、檢驗以及物理治療等費用。

＊D部份處方藥物保險(Part D)

政府規定，年滿65歲以上、工作單位並沒有合格(creditable)處方藥物保險的所有民眾都必須參加紅藍卡D部份，如果略過恐將面臨終身罰款。

65歲以上民眾如果離職或失去雇主提供保險但未在8個月之內登記參加紅藍卡，同樣也將面臨罰款。

因此，年滿65歲但仍在工作的勞工主要考量在於，是否要向社會安全局(Social Security Administration)登記參加紅藍卡B部分看診保險。

在今年當中參加紅藍卡B部分看診保險的民眾，每月支付保費約202.90元，一年約2434.80元。有了B部分保險之後可以看醫生、做檢驗或接受物理治療，不需要經過保險公司批准。

D部份處方藥物保險支付保費多少取決於使用哪些藥物以及選擇參加哪家保險公司，不過保費平均每月約44元。

結合A部分、B部分與D部分的紅藍卡三大項目之後，每年平均花費總額接近3000元。

一般而言，紅藍卡僅支付醫師費用的80%，住院保險則在患者自行承擔1736元的自付額(deductible)之後開始生效，或罹患癌症或進行大型手術，花費可能頗為昂貴，因此理財規畫師通常建議有能力的民眾購買名稱為「差額保險G計畫」(Medigap Plan G)的差額保險(Medigap，又稱補充保險)。

根據聯邦醫療保險支付委員會(MedPAC)統計，全國65歲民眾購買差額保險平均費用每月217元，這將使得參加紅藍卡年度花費總數來到5500多元。

紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)通常比原始紅藍卡計畫加上差額保險的組合更划算，但紅藍卡優勢計畫跟雇主提供的職場醫療保險一樣，通常規定只能選擇特定醫師、醫院與藥物，接受治療之前必須獲得保險公司預先批准。

個人年收入超過10萬9000元、夫妻合併收入超過21萬8000元的高收入勞工，根據「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount，IRMAA)規定，觸發Part B與Part D的保費附加費，B部分每個人每月額外支付284.10到 689.90 元不等，D部分每月額外支付91元。

另一個需要考量的因素是，如果勞工在65歲時加入紅藍卡，年紀較輕的配偶可能就無法享有原本的職場醫保，因此65歲勞工可能選擇仍繼續使用雇主提供保險，而不是轉到紅藍卡。