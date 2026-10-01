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康乃爾性侵案 校警交檢方陳述 漏關鍵一句「我被強暴了」

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康乃爾性侵案 校警交檢方陳述 漏關鍵一句「我被強暴了」

世界新聞網王若馨／即時報導
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康乃爾大學。(記者張宗智/攝影)
康乃爾大學。(記者張宗智/攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學一宗兄弟會性侵案中，校警交給檢方的6頁陳述漏寫受害女生明確說出的「我被強暴了」，導致檢方先前認定證據不足；如今案件因新證據而重啟調查。

紐約時報1日報導，該報取得康乃爾大學(Cornell University)2024年針對一名二年級女生疑遭兄弟會性侵案的校內調查卷宗，內容顯示，康乃爾大學交給檢察官的六頁陳述，沒有寫進她聲稱自己遭到性侵的那句話。

這名女生在2024年11月14日與校警談了數小時，說明2024年10月19日在Chi Phi兄弟會屋裡發生的事。

她說，自己不記得最後遭強暴的片段，「但我可以百分之百確定，我被強暴了。」

卷宗中的訪談逐字稿約有120頁，校警把訪談報告濃縮成六頁，以她的口吻寫成「自願陳述」給她過目。她對草稿訂正了約20處，隔日在定稿上簽名。

然而在這六頁陳述中，並沒有那句明確的性侵指控。

在紐約時報獲得的卷宗紀錄中，這名女生對校警說，她赤身在一間兄弟會會所內，周圍是「一圈男人」。她說自己喝醉了，還吃了別人給她的K他命。手機在房間另一頭，她說「根本逃不掉」。

她說，事情的開頭是自己與一名喜歡的男子合意性接觸，但後來卻演變成數名男子對她性侵。

湯普金斯郡地方檢察官范豪頓(Matthew Van Houten)後來根據這份陳述，認定證據不足以對這7名男子提起刑事指控。

該女今年9月16日，對康乃爾大學、七名涉案男學生、該兄弟會和她的姊妹會提告。范豪頓28日宣布重開調查，並考慮把新證據提交大陪審團。

這分卷宗是康乃爾大學為Title IX行政聽證整理的檔案，Title IX是美國大學處理性歧視、性侵指控的校內程序。

卷宗共超過1000頁，包括約120頁訪談逐字稿、交給檢方的六頁陳述、七名被指控男學生中六人的調查訪談，以及另外20名證人的訪談。券宗在2025年初發給校方人員、涉案人和律師。

紐約時報沒有表明是如何取得這分卷宗。原告律師吉夫拉(Thomas P. Giuffra)對CNN說，不是他的事務所提供，但感謝有人給了。

精華 FAQ

  • 校警將約120頁訪談濃縮成6頁「自願陳述」後，漏寫了女生最明確的指控，也就是她對校警說的「我被強暴了」，因此陳述未完整呈現她對性侵的判斷。

  • 她表示自己喝醉並吃了別人給的K他命，醒來時赤身待在兄弟會會所內，周圍是一圈男人，手機又在房間另一頭，幾乎無法逃離，且事情後來演變成多人性侵。

  • 地方檢察官范豪頓先前依據這份陳述，認定證據不足而未對7名男子提起刑事指控；但在原告提告、並出現新證據後，檢方28日宣布重開調查，且考慮送交大陪審團。

紐約時報 康乃爾大學 性侵

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