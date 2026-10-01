川普威脅干預選舉 芝提前投票今開跑 嚴防ICE干擾

芝城期中選舉提前投票1日開跑。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥提前投票展開之際，面對ICE等聯邦執法人員可能干擾選民疑慮，地方選務機關已部署應變、法律與警力措施，並提醒選民及早投票或寄回選票。

芝加哥11月3日期中選舉提前投票 1日啟動，面對聯邦移民執法人員可能出現在投票所的疑慮，芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)表示，已與各級執法機構合作逾一年，制定安全應變計畫。若發生恐嚇選民或干擾投票事件，選務人員將立即通報警方及選委會，必要時由地方警方依法執法，並向聯邦或州法院聲請禁制令，制止違法行為。

隨著川普 政府擴大移民執法，聯邦人員可能在投票所內外採取行動的問題備受關注。伊州州長普立茲克(JB Pritzker)去年曾警告，聯邦移民行動及派遣國民兵的威脅，可能使聯邦軍事力量進駐城市逐漸常態化，進而恐嚇選民、壓低投票率。

援引川普及政府高層近期言論，投票權倡議人士與民主黨官員已在華府聯邦法院提出至少兩起訴訟，試圖阻止他們所稱、可能允許移民暨海關執法局(ICE )及聯邦調查局(FBI)探員在投票所內外行動的政策。伊州各地選務官員也正加強準備，以因應可能發生的聯邦執法活動。

過去三個月，伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)辦公室及伊州選舉委員會人員，每周均與全州地方選務主管舉行線上會議，討論選舉相關法律及應變措施。

賀南德茲表示，聯邦及州法律禁止武裝人員違法進入投票所，也禁止恐嚇、威脅及脅迫選民，投票所100呎內不得從事競選活動。據芝加哥論壇報報導，選委會另聘外部律師事務所，以便必要時迅速提告；各提前投票站也將部署調查人員，選舉日則增派人手巡查。

除了安全部署，賀南德茲提醒選民，郵寄選票已陸續寄出，最好收到當天或隔天便填妥寄回，以免郵遞延誤。選票須在11月3日或之前蓋上郵戳，也可將填妥、簽署並密封的選票投入官方收件箱。

目前市中心137 S. State St.大型投票中心及69 W. Washington St.選委會辦公室均設有郵寄選票安全收件箱，配備防拆封條、特殊鎖具及全天候監視設備。

兩處投票中心自10月1日起開放提前投票，周一至周五上午9時至下午6時、周六上午9時至下午5時、周日上午9時至下午4時。10月19日起擴大至全市50個選區，11月3日選舉日則開放1291處投票所。

尚未登記的選民，可於10月18日前上網登記，或在選舉日前往投票地點，攜帶規定證明文件辦理登記並當場投票。芝加哥選委會網站亦提供選民登記查詢、投票地點、選票樣本及語言協助資訊。更多信息，可查詢芝加哥選委會官網：chicagoelections.gov

目前市中心137 S. State St.大型投票中心及69 W. Washington St.選委會辦公室均設有郵寄選票安全收件箱。(特派員黃惠玲／攝影)

選民在芝市中心大型投票所投票情形。(特派員黃惠玲／攝影)

市中心137 S. State St.大型投票中心外的警察。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥選舉委員會主席賀南德茲(Marisel Hernandez)。(特派員黃惠玲／攝影)