庫許納斡旋加薩戰爭 公司卻投資以色列企業涉利益衝突

川普總統女婿庫許納（Jared Kushner）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，庫許納在擔任加薩戰爭談判代表期間，其私募公司Affinity投資以色列金融企業並間接受益軍工業，因而引發利益衝突爭議。

CNN 1日報導，川普總統女婿庫許納 (Jared Kushner)擔任加薩 戰爭談判代表的同一時間，他所創立的私募股權公司Affinity Partners則投資一家參與以色列 軍事行動的當地企業，持有這家企業最多股份，引發利益衝突爭議。庫許納以「志願特使」(volunteer envoy)身份代表美國與外國交涉，避開有給職政府職位必須申報個人財務的規定，進而在川普政府體系當中打造前所未見的雙重角色，得以在一場毀滅戰爭裡讓商業利益與政治風險變得緊密結合。

CNN根據以色列財務透明法律，追蹤總部位於特拉維夫的鳳凰金融公司(Phoenix Financial)與以色列軍方有關的投資。川普總統重返白宮之前不久，Affinity在2025年初對鳳凰金融持股翻倍，庫許納後來將鳳凰金融形容為Affinity的「最佳投資」。

鳳凰金融除了對以色列國防包商埃爾比特系統(Elbit Systems)投資數億，還持有至少8家為以色列軍方提供無人機、軍艦、拆除機械等軍武裝備的企業股份。

根據CNN分析，鳳凰金融投資的9家軍事公司股價在2025年全都上漲，其中多家公司業務需求隨著加薩戰爭而增加。Affinity雖然沒有直接持有9家公司股份，卻能透過鳳凰金融獲得回報。

Affinity在今年7月套現四分之一的鳳凰金融持股而獲得3.4億，回報大約當初購買股票成本的五倍以上。

截至今年7月，Affinity仍是鳳凰金融最大股東，持有7.4%股份，價值超過10億美元。

「華府公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and Ethics)首席操守顧問布朗(Cynthia Brown)指出：「總是有人會從戰爭或政府政策當中獲得利益，但不同之處在於，獲利的人不應該是制定決策的人。」

庫許納律師對CNN表示，庫許納從未參與或指導鳳凰金融的投資決策，也沒有參與報導當中9家軍武公司的股票買賣。

白宮發言人凱利(Anna Kelly)說，庫許納個人生意與外交參與毫無關係，「他是應總統要求，以志願形式從事外交工作」。

庫許納2021年1月21日成立Affinity，時間是川普結束第一任期隔天。總部位於邁阿密的Affinity，成立半年後獲得沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)主導的主權財富基金「沙烏地公共投資基金」(Saudi Public Investment Fund)投資20億。庫許納在川普第一任期與沙爾曼建立密切關係。

2023年，Affinity在以色列做出第一筆投資，以1.5億買下經營汽車租賃與信用業務的沙洛莫集團(Shlomo Group)15%股份，次年又以1.285億元收購鳳凰金融4.95%股份。