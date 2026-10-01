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Muse不到1個月下載突破500萬次 超越ChatGPT、Claude

編譯黃淑玲／綜合外電
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Meta 9月上旬推出的AI代理Muse，下載量已經突破500萬次。(美聯社)
Meta 9月上旬推出的AI代理Muse，下載量已經突破500萬次。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

Meta推出的AI代理Muse在美國與加拿大上線不到1個月就突破500萬次下載，靠著易用介面與強力廣告推升，並超越多款知名AI產品的初期成長速度。

臉書母公司Meta最近推出的AI代理Muse大受歡迎，根據市場情報公司Sensor Tower數據，截至周三（9月30日），Muse的下載量已突破500萬次。

Muse在9月8日推出，只花不到一個月的時間就到達該里程碑。目前Muse只在美國和加拿大提供。

相較OpenAI的ChatGPT，花了56天才達到500萬次下載，SpaceX的Grok和Anthropic的Claude則分別花了103天和492天才達到這個水準。不過ChatGPT在2022年11月推出當時，是第一個進入主流市場的生成式AI聊天機器人，這可能是它初期成長速度相對較慢的原因之一。

Muse目前仍然是Apple（蘋果）的App Store和安卓系統Google Play商店上，排名第一的應用程式。

Sensor Tower指出，Disney+、HBO Max、Threads，遊戲《Candy Crush》、《Pokémon Go》以及《Fortnite》等，過去也在相同時間範圍內，下載量突破500萬次。

Muse是一款以消費者為主要使用對象，設計的AI代理應用程式。在Muse之前，這類AI代理平台大多是精通科技的使用者和開發者在用；Muse的介面包含可自訂、具有人類特徵的虛擬化身以及多種功能，相對容易理解和使用。所以它在排行榜上快速竄升的情況，令人印象深刻。

Meta投入大量廣告，也幫助提高人們對這款應用程式的關注。Sensor Tower說，Meta在9月14日至9月27日這兩周內，把公司內部廣告的大部分資源都投給Muse，使Muse獲得每日內部廣告曝光量的 50%。同期間，Muse也名列美國廣告曝光量最高的15大品牌之一。

Muse目前在美、加可免費下載使用，Meta說，未來透過Muse完成的銷售，將會收取一小部分佣金。

AI代理應用程式持續受到科技巨人的青睞。OpenAI周二（9月29日）亦推出AI代理平台，同樣搭配了一個可自訂、可愛風格的虛擬化身，取名Dots。Dots一開始的目標市場是企業用戶，但OpenAI財務長佛萊爾（Sarah Friar）告訴 CNBC，公司最終也會將這個平台供應給一般消費者。

精華 FAQ

  • 主要因為Muse定位消費者市場、介面直觀，還提供可自訂虛擬化身與多種功能，降低使用門檻；再加上Meta大量投放內部廣告，迅速拉高曝光與下載量。

  • Muse不到1個月就破500萬次下載；ChatGPT花56天、Grok花103天、Claude則花492天才達到同樣水準，顯示Muse前期擴散速度明顯更快。

  • Muse目前在美加可免費下載，Meta表示未來若透過Muse完成銷售，將抽取一小部分佣金；同時它已在App Store與Google Play排名第一，顯示市場關注度很高。

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