排除美國出生 波士頓移民培訓補助575元 吳弭市府挨批

波士頓市長吳弭。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 波士頓市府移民領袖計畫向符合條件的移民居民提供575元獎學金，因限定移民申請而遭批評歧視本土出生公民，市府則稱其目的是培訓移民參與公共事務。

波士頓 市長吳弭(Michelle Wu)近日再度面臨批評。市府推出的「波士頓移民 領袖計畫」(Immigrants Lead Boston)，向獲選參與公民領袖培訓的移民居民提供575元獎學金，近日在社群媒體引發爭議。批評者質疑，為何在美國出生的波士頓居民不能申請，部分人士更指控市府歧視本土出生的美國公民 。

這項計畫由波士頓市長移民促進辦公室(Mayor's Office for Immigrant Advancement)主辦，2020年開始實施，為期10周，旨在協助移民了解市府運作、參與公共事務，並培養社區組織及領導能力。

根據市府公布的申請資格，參與者必須是波士頓居民、年滿18歲的移民，並能使用英語、西班牙語或海地克里奧爾語。市府明確表示，不論移民身分為何，均鼓勵符合條件者申請。因此，這項計畫並非如部分網路貼文所稱，專門提供給無證移民。

2026年秋季課程從9月21日持續至12月5日，包括線上及實體課程。學員將學習公民參與、社區組織、公開演說及市府運作等知識，並有機會與波士頓市府官員交流，為自身社區關切的議題發聲。

完成所有課程、專案及相關活動的獲選學員，可於結業後獲得575元獎學金。市府表示，這筆款項旨在補償參與者投入的時間，並降低參與計畫的經濟障礙，讓更多移民有機會接受領袖培訓。

不過，計畫限定移民申請的資格，引發部分保守派人士不滿。

保守派評論員伊格曼(Gunther Eagleman)在社群平台X發文批評，波士頓市府利用納稅人的錢，支付無證移民及外國人學習如何成為社會運動人士，卻刻意排除在美國出生的公民。他的貼文迅速引發討論，部分網友質疑，市府將申請資格限定為移民，是否構成違法歧視。

然而，網路上的相關指控並不能證明這項計畫違反聯邦法律，目前也沒有足夠資訊顯示其申請資格已被法院認定違法。

另有網友為計畫辯護，指出申請人首先必須是波士頓居民，並非任何外國人都能參加。支持者則認為，移民在語言、文化及參與公共事務方面可能面臨額外障礙，市府提供專門培訓有其必要性。

隨著相關貼文持續在社群媒體流傳，這項已實施多年的移民領袖培訓計畫，再度成為波士頓市府移民政策的爭議焦點。