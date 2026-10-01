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伊州美髮美甲執照考試 今起可選中文應考

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
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伊州即日起可選擇以中文參加美甲執照考試。(美聯社)
伊州即日起可選擇以中文參加美甲執照考試。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

伊利諾州10月1日起將為美髮、美甲、美容等5項專業執照理論考試提供中英等5種語言，協助非英語考生克服障礙、增加就業機會。

伊利諾州金融與專業監管廳(IDFPR)宣布，自10月1日起，理髮、美容、美膚及美甲等專業執照的部分考試，將提供英文、西班牙文、中文、韓文及越南文五種語言選擇，協助母語非英語的考生克服語言障礙，增加取得專業執照及進入職場的機會。

新措施適用於五項專業理論考試，包括美容(Cosmetology Theory)、美甲(Nail Technology Theory)、理髮(Barber Theory)、專業講師(Instructor Theory)及美容護膚(Esthetician Theory)。

代表芝加哥華埠的伊州眾議員馬靜儀(Theresa Mah)對新措施表示肯定。她指出，擴大專業執照考試的語言選擇，有助提高申請程序的便利性，消除語言障礙，為伊州各地居民創造更多專業發展機會。

IDFPR廳長特雷托(Mario Treto Jr.)表示，任何具備專業技能、知識及職業發展決心的人，都應享有公平的就業機會，語言不應成為進入職場的不必要障礙。

他指出，增加執照考試語言選項，是該廳推動專業執照申請程序更具包容性及便利性的措施之一，也將為更多伊州居民開啟職業發展機會。

IDFPR專業監管處長林賽(Camile Lindsay)強調，擴大考試語言選擇的目的，是讓更多人能夠順利參加執照考試，同時維持所有專業人員一致的資格與考核標準。

伊州理髮、美容、美膚及美甲產業，為全州各地數千名居民提供就業機會。過去部分具備相關技術與知識的從業人員，可能因英語能力限制，在取得專業執照時面臨困難。

新措施實施後，符合資格的考生可選擇自己最熟悉的語言參加相關理論考試，充分展現專業知識與能力，增加取得執照的機會。IDFPR表示，五種語言考試選項將於10月1日正式開放。有關考試費用及各項專業執照的申請資格與規定，可至該廳官方網站查詢。

精華 FAQ

  • 伊利諾州金融與專業監管廳宣布，新措施自10月1日起正式上路，符合資格的考生可在相關理論考試中選擇自己最熟悉的語言應考。

  • 新措施適用於5項理論考試，包括美容、 美甲、理髮、專業講師以及美容護膚等科目，讓考生能以更熟悉的語言展現專業知識。

  • 官員認為語言不應成為進入職場的不必要障礙，擴大考試語言選擇可提升申請便利性、維持相同資格標準，並為更多居民創造專業發展機會。

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