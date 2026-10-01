全美調查：愈來愈多學生不到4年就讀完大學

最新調查報告指出，美國大學生2024-2025學年度拿到學士學位花費時間的中位數是3.7年。報告指出，超過6900人甚至在一年或更短時間內就完成大學學位。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 最新調查顯示，美國大學生完成學士學位的時間愈來愈短，中位數已降至3.7年，但中途停學者仍常需更久才畢業。

華盛頓郵報 1日報導，為了降低大學花費，民眾對於如何讓學生盡快拿到學位越來越感興趣。教育數據研究機構「全國學生資料研究中心」(National Student Clearinghouse Research Center)公布最新調查報告指出，美國大學生2024-2025學年度拿到學士學位花費時間的中位數是3.7年。報告指出，超過6900人甚至在一年或更短時間內就完成大學學位。

「全國學生資料研究中心」對全國140萬名在2024-2025學年度拿到學士學位的大學生進行分析，四年完成大學的學生有52.7%，三年完成大學有6%，兩年完成大學有1.1%，另外0.5%是一年完成大學。

耗時六年以上才讀完大學的學生占19.9%，五年完成大學則有19.8%。

在2024-2025學年度當中，美國大學生拿到學士學位時間中位數是3.7年。相較之下，聯邦政府 十年前估計拿到大學學位的時間中位數則是4.3年，但兩者統計方式不同。

「全國學生資料研究中心」發現，大約8%學生是在三年之內完成大學，其中有6900人是在一年或不到一年時間完成學業。

為了降低大學開銷，數十所大學推出三年制學位的實驗計畫，某些線上課程則允許學生更快速完成大學。越來越多高中生透過「雙重註冊」(dual enrollment)模式開始修讀大學課程。

不過，「全國學生資料研究中心」發現，這些學生拿到學士學位的時間其實與其他學生差不多。

研究發現，大學生求學期間如果中途暫停學業，整體而言通常需要多花幾年才能取得學士學位。