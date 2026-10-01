全美調查：愈來愈多學生不到4年就讀完大學
最新調查顯示，美國大學生完成學士學位的時間愈來愈短，中位數已降至3.7年，但中途停學者仍常需更久才畢業。
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最新調查顯示，美國大學生完成學士學位的時間愈來愈短，中位數已降至3.7年，但中途停學者仍常需更久才畢業。
華盛頓郵報1日報導，為了降低大學花費，民眾對於如何讓學生盡快拿到學位越來越感興趣。教育數據研究機構「全國學生資料研究中心」(National Student Clearinghouse Research Center)公布最新調查報告指出，美國大學生2024-2025學年度拿到學士學位花費時間的中位數是3.7年。報告指出，超過6900人甚至在一年或更短時間內就完成大學學位。
「全國學生資料研究中心」對全國140萬名在2024-2025學年度拿到學士學位的大學生進行分析，四年完成大學的學生有52.7%，三年完成大學有6%，兩年完成大學有1.1%，另外0.5%是一年完成大學。
耗時六年以上才讀完大學的學生占19.9%，五年完成大學則有19.8%。
在2024-2025學年度當中，美國大學生拿到學士學位時間中位數是3.7年。相較之下，聯邦政府十年前估計拿到大學學位的時間中位數則是4.3年，但兩者統計方式不同。
「全國學生資料研究中心」發現，大約8%學生是在三年之內完成大學，其中有6900人是在一年或不到一年時間完成學業。
為了降低大學開銷，數十所大學推出三年制學位的實驗計畫，某些線上課程則允許學生更快速完成大學。越來越多高中生透過「雙重註冊」(dual enrollment)模式開始修讀大學課程。
不過，「全國學生資料研究中心」發現，這些學生拿到學士學位的時間其實與其他學生差不多。
研究發現，大學生求學期間如果中途暫停學業，整體而言通常需要多花幾年才能取得學士學位。
全國學生資料研究中心的最新分析指出，2024-2025學年度美國大學生取得學士學位的中位數時間是3.7年，較十年前聯邦政府估計的4.3年更短，但兩者統計方式並不相同。 調查顯示，52.7%的學生在4年內完成學位，另有6%在3年內、1.1%在2年內，還有0.5%能在1年內完成；約6900人甚至在1年或更短時間取得學士學位。 為降低學費，許多大學推出3年制學位與線上課程，高中生也透過雙重註冊提早修大學課，但研究指出這些學生與其他人畢業時間差不多；反而是中途暫停學業者，通常要多花幾年才能畢業。
精華 FAQ
全國學生資料研究中心的最新分析指出，2024-2025學年度美國大學生取得學士學位的中位數時間是3.7年，較十年前聯邦政府估計的4.3年更短，但兩者統計方式並不相同。
調查顯示，52.7%的學生在4年內完成學位，另有6%在3年內、1.1%在2年內，還有0.5%能在1年內完成；約6900人甚至在1年或更短時間取得學士學位。
為降低學費，許多大學推出3年制學位與線上課程，高中生也透過雙重註冊提早修大學課，但研究指出這些學生與其他人畢業時間差不多；反而是中途暫停學業者，通常要多花幾年才能畢業。
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