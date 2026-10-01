曾是粉絲的加密貨幣年輕男性投資人 如今批評川普套利變現

曾經因為加密貨幣政策而成為川普粉絲的年輕男性投資人，如今轉而批評川普總統套利變現。加密貨幣示意圖。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 原本因加密貨幣政策力挺川普的年輕男性投資人，因其發幣、套現與政策落空而轉為失望，並可能在期中選舉轉向民主黨。

華盛頓郵報 1日報導，曾經因為加密貨幣 政策而成為川普 粉絲的年輕男性投資人，如今轉而批評川普總統套利變現。川普去年在加密貨幣領域賺了14億元，讓2024年大選期間湧入川普陣營的不少年輕加密貨幣玩家(crypto bros)感到幻滅。

在Instagram擁有200多萬名追蹤粉絲的汽車愛好者平托(Nick Pinto)因為加密貨幣投資，獲邀參加2025年5月在佛羅里達州川普私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)的一場聚會。不過，平托對這場活動感到失望，因為川普僅短暫現身，完全未跟他互動。

平托說：「我一直支持川普，他承諾過會成為加密貨幣總統。」平托表示：「我原本以為他是在說比特幣，從沒想過他是發行自己的代幣。」

平托指出，整起事件就是建立代幣，炒高熱度拉抬價格，然後拋售套現離場的「抽地毯式騙局」(rug pull)。

暱稱「月亮」(The Moon)的加密貨幣網紅魯尼菲特(Carl Runefelt)在TikTok 擁有220多萬追蹤粉絲，原本並不關心政治，第一次聽到川普討論比特幣時感到非常興奮。

魯尼菲特額外購買比特幣以慶祝第一位支持加密貨幣的美國總統，也買了川普自己發行的代幣。但現在川普代幣$TRUMP價格大跌，川普承諾建立的加密貨幣儲備並未發揮作用，投資人在討論區對川普的熱情轉為失望與不滿。

魯尼菲特對華郵指出：「川普幾年前還是加密貨幣圈的英雄，現在則是截然相反。」

Bulwark新聞網站播客節目「焦點團體」(Focus Groups)今年針對18歲至24歲之間獨立選民與中間派選民推出系列訪問，來自南卡羅來納州的加密貨幣投資人大衛(David)受訪時說，川普家族所作所為基本上就是在「掠奪金錢」(money grab)。

大衛受訪時說：「他為什麼要一直這樣做呢？他已經是億萬富翁了，還想再要多少錢？」根據播客節目採訪規定，受訪民眾一律姓氏保密。

來自新澤西州的柯爾(Cole)表示，迷因幣(memecoin)就是川普用來向年輕支持者吸金的「搶錢行為」。他說，川普就是個「騙子」(grifter)，很懂如何賺錢，「但不見得都用誠實手段賺錢」。

華郵分析，原本支持川普的年輕男性選民，期中選舉可能揚棄共和黨。

福斯新聞網(Fox News)上個月公布民調顯示，川普在30歲以下選民的支持率降至19%，這個族群中有63%受訪者說國會選舉將投票給民主黨候選人。