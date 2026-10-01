麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

AI摘要 文章摘要整理： 麻州檢方公布調查指出，三個天主教教區逾275名神職涉性侵944名兒童，教會長期隱匿與調離加害者，檢察長並呼籲改革追訴制度。

麻州 檢察長辦公室9月30日公布調查報告，指麻州福爾里佛(Fall River)、春田(Springfield)與伍斯特(Worcester)三個天主教教區，至少275名神職人員在過去50多年間，被指控性侵 944名兒童。這項調查2019年展開，審閱超過30萬頁文件，訪談逾百名倖存者、律師與神職人員，但部分案件因法律追溯期已過，無法再追究法律責任。

麻州檢察長坎貝爾(Andrea Joy Campbell)表示，這是檢方首度完整公開三個教區的性侵案件，並盤點相關體制失靈。

坎貝爾在記者會上表示，教區明知神父虐兒卻未阻止，「他們維護教會聲譽，而不是保護孩子。」

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，多數侵害事件發生在2002年之前；波士頓 環球報(The Boston Globe)當年率先揭露波士頓總教區隱瞞神父性侵，後被改編為2015年犯罪電影「驚爆焦點」(Spotlight)。

被點名的三個教區領導階層在2002年前，曾將被指控者調往新教區而未告知教友，或送往精神治療機構後讓部分人員重返牧職，其中有人再度被指控犯案。

2002年之後，三個教區雖然設有兒童保護與被害人協助辦公室，但檢察長辦公室說，相關程序形同虛設。

受害者形容，教會內部調查讓部分人感到被迫作證或保持沉默，教區也以保密協議阻止他們談論相關情事。

一名受害者透露，有教會職員告訴他：「讓這件事消失的最好辦法，就是不要談。」

相關案件曾移送地檢偵辦，但只有伍斯特一案被提起刑事訴訟，其餘案件因追訴時效屆滿，或當時的行為不至違法而未能起訴，另有許多被指控的神職人員已經死亡。

坎貝爾支持廢除兒童性侵民事求償的追訴時效，並在記者會上首度坦承，自己就是兒童性侵的倖存者，加害者是親戚而非教會。她說：「我如果不親自分享，就是失職，我就是兒童性侵的倖存者。」

路透報導，福爾里佛主教庫哈(Edgar da Cunha)向受害者道歉，坦言教區性侵案件反映教會未能保護最弱勢者的悲劇。

伍斯特主教麥瑪努斯(Robert J. McManus)則說：「我們將研究檢察長的報告，設法改進。」

檢察長辦公室要求伍斯特教區公布被控犯案者名單，目前只有伍斯特教區尚未公布這份名單。

追蹤神職人員性侵案的組織「主教問責」(Bishop Accountability)共同主任安．巴瑞特．道爾(Anne Barrett Doyle)說：「我們讚揚坎貝爾敦促麥瑪努斯主教公布名單，他是美國仍隱瞞這項資料的少數主教之一。」