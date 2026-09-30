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18歲犯案凌虐殺人 田州女死囚行刑前一小時喊停

編譯周芳苑／即時報導
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被判處死刑的田納西州現年50歲死囚派克原訂9月30日執行，聯邦上訴法院在行刑前一...
被判處死刑的田納西州現年50歲死囚派克原訂9月30日執行，聯邦上訴法院在行刑前一小時喊停。圖為派克2004年檔案照。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：田納西州女死囚派克原訂9月30日執行前1小時遭聯邦法院喊停。
  • 重點二：法院要求審查她18歲犯案時，是否已充分考慮童年遭性侵等背景。
  • 重點三：她涉殘忍殺害19歲女同學，州檢方與受害者家屬仍堅持執行死刑。

18歲時犯下謀殺案而被定讞判處死刑田納西州現年50歲的女性死囚派克(Christa Gail Pike)原訂9月30日上午10時執行，聯邦上訴法院在行刑前一小時喊停，要求針對量刑時是否充分考慮死囚派克童年遭強姦等情況列入量刑審查。

派克與男友在1995年以近乎凌遲手法殺傷19歲女子斯萊默(Colleen Slemmer)致死，被陪審團判有罪；斯萊默是他們在一職業培訓機構的同學。

預訂行刑當天，執法人員齊集在納許維爾(Nashville)的里弗本德最高安全級別監獄(Riverbend Maximum Security Institution)，準備見證該州200年來第一位被處決的女性死囚。

聯邦第六巡迴上訴法院在最後關頭以2比1投票結果，9時左要求暫停行刑。

田納西州檢察長隨即向最高法院上訴，請求撤銷暫緩執行令；見證人和媒體留在監獄外等候。

這起兇殺案發生當時引起廣泛關注，部分原因是派克與男友在受害者斯萊默胸上刻有五角星圖案，手段殘忍，在1980、90年代撒旦崇拜恐慌之下加劇民眾恐懼。派克當時還有死者的一塊碎頭骨。

未成年或年輕罪犯是否適用死刑也引發爭議。

派克未否認殺人，但聲援她的人主張，州府應考慮她案發時的年齡、精神狀況以及她自幼年起遭強姦等性虐待的經歷。聯邦助理公設辯護律師費雷爾(Stephen Ferrell)指出，田州其他18歲罪犯死刑判決已被撤銷，派克屬特例，

案發後，派克被診斷有雙相情感障礙和創傷後壓力症候群；她聲稱案時時只想和斯萊默打一架，但瘋狂攻擊中無法停手而導致對方死亡，並發表聲明說，當時自己只是患有精神病的18歲孩子，她了許多年才意識到自己所作所為的嚴重性。同案男友也被裁定有罪，判處終身監禁，但可保釋，目前已在提出保釋出獄申請。

受害者斯萊默的母親馬丁內斯(May Martinez)希望繼續執行死刑，已等待這一天好幾十年。

檢方稱，案發前派克擔心斯萊默搶走自己的男友，1995年1月12日將對方誘騙至一處林地，以美工刀將其割傷、再用一大塊瀝青毆打；派克的男友希普(Shipp)承認親手在受害者身上刻下一個與撒旦崇拜相關的五角星圖案。

希普犯案時17歲，最後被判終身監禁並附假釋機會，僅派克被判死刑。

田州至少已200年未處決女性。全美1976年以來共處決18名女性，約佔死囚總數1%。

精華 FAQ

  • 聯邦第6巡迴上訴法院以2比1決定暫緩執行，要求重新審查她在量刑時，是否已充分納入18歲犯案年齡、精神狀況及童年遭強姦等創傷因素。

  • 她與男友在1995年以極其殘忍方式殺害19歲女同學斯萊默，還在屍體上刻五角星圖案並持有碎骨，手法因涉及撒旦崇拜恐慌而震驚社會。

  • 支持者主張她當時年僅18歲、又有創傷與精神疾病背景，量刑過重；但檢方與受害者母親堅持應執行死刑，認為她已為殘忍殺人負責。

田納西州 死刑

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