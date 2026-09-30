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川普政府10/1起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普拒與中國共管AI 防中國取得機密⋯今日5件事

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

特派員黃惠玲／即時報導
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川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)
川普政府表示，10月1日起將寄發給符合資格者500元健保退款。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府將自10月1日起，向近100萬名符合條件的ACA投保人寄發每人500元退款，僅限聯邦交易平台、未領補助且居住30州者。

川普政府預計本周開始向近100萬名美國民眾寄發每人500元的健保退款支票，對象為透過聯邦「可負擔健保法」(ACA，俗稱歐記健保)交易平台購買保險、未領取保費補助，且自行負擔全額保費的投保人。白宮表示，支票將於10月1日(周四)開始寄出，符合資格者分布於全美30州。

川普本月稍早透過白宮社群平台發布影片，指稱拜登政府過去對歐記健保投保人收取過高費用，但並未提出支持這項指控的證據。他表示，現任政府將採取正確行動，把多收取的費用退還給民眾。

根據白宮公布的資訊，這筆每人500美元的退款，來自聯邦歐記健保交易平台收取的使用費所產生的結餘，由財政部直接寄發支票。據「今日美國」報導，支票還將附上川普署名的信函，重申其對拜登政府超收保費的指控。

符合資格的民眾必須同時滿足三項條件：透過聯邦歐記健保交易平台購買醫療保險、未領取保費補助而自行支付全額保費，以及居住在使用聯邦交易平台的30個州。

這30州包括阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑納、阿肯色、德拉瓦、佛羅里達、夏威夷、印第安納、愛阿華、堪薩斯、路易斯安納、密西根、密西西比、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新罕布夏、北卡羅來納、北達科他、俄亥俄、奧克拉荷馬、俄勒岡、南卡羅來納、南達科他、田納西、德州、猶他、西維吉尼亞、威斯康辛及懷俄明州。

至於伊利諾、新澤西、賓夕法尼亞及麻州等自行管理健保交易平台的州，因聯邦政府未向這些州的交易平台收取相關使用費，因此不在此次退款範圍內。

根據先前報導，全美約有1920萬人參加ACA健保，此次近100萬名符合退款資格的民眾，僅占整體投保人的一小部分。領取聯邦保費補助的家庭，以及透過州政府自行管理交易平台投保的民眾，均不符合此次退款條件。

白宮表示，退款將由聯邦財政部直接發放，預計10月1日開始寄出，但尚未說明所有符合資格者何時能收到支票。

精華 FAQ

  • 對象是透過聯邦ACA交易平台購買保險、沒有領取保費補助、並且自行負擔全額保費的投保人，估計近100萬人符合資格。

  • 白宮表示，退款支票預計從10月1日開始寄出，並由聯邦財政部直接發放；但目前尚未公布所有符合資格者何時能完整收到。

  • 使用聯邦交易平台的30州可領取，包括德州、佛州等；伊利諾、新澤西、賓州、麻州等採州自管交易平台的州則不在退款範圍內。

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