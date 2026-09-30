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美國航艦布希號將訪普吉島 逾5000名官兵隨行

中央社曼谷30日專電
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美國海軍航空母艦布希號（USS George H.W. Bush）。（美聯社）
美國海軍航空母艦布希號（USS George H.W. Bush）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國航艦布希號將與驅逐艦布萊克號在10月訪問普吉島，約5120名官兵隨行，泰方已就安全與行為規範與美方協調。

美國海軍航空母艦布希號（USS George H.W. Bush）預計10月4日至9日停靠泰國普吉島，約4800名官兵將隨艦抵達，另有驅逐艦布萊克號（USS Delbert D. Black）同行，約320名官兵，兩艦總計約5120人。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，普吉警方29日與美國駐泰國大使館助理國防武官舉行會議，討論美軍人員到訪期間的合作與安全措施；泰方並提醒美軍人員在泰期間應尊重並遵守泰國法律。

報導指出，布希號今年3月31日自美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）出發，曾部署至阿拉伯海（Arabian Sea），在美伊衝突期間，支援美國中央司令部轄區內的相關行動。

這是近期第2艘完成中東任務後，訪問泰國的美國航艦。

上個月，美國航艦林肯號（USS Abraham Lincoln）在海上部署9個月、艦上生活條件惡化的消息傳出後，終於停靠巴達雅（Pattaya）休整，約5000名官兵上岸，曾引發國際關注，躍為媒體焦點。

泰國TNN電視台今天報導，巴達雅市長波拉梅特（Poramet Ngampichet）表示，上次美軍航艦停靠5天的期間幾乎沒有發生異常事件，估計為當地經濟挹注約1億泰銖（約300萬美金）。

波拉梅特說，美軍到訪有助於展現巴達雅「多元旅遊目的地」形象，而非只與「夜生活和啤酒吧」聯想在一起。至於布希號此次普吉之行，目前尚無具體經濟效益估算。

精華 FAQ

  • 布希號預計10月4日至9日停靠普吉島，艦上約4800名官兵隨行，另有驅逐艦布萊克號約320人同行，兩艦合計約5120人。

  • 普吉警方與美國駐泰國大使館助理國防武官會議，主要討論美軍到訪期間的合作與安全措施，並提醒美軍人員在泰期間必須尊重且遵守泰國法律。

  • 布希號今年3月31日自諾福克出發，曾赴阿拉伯海支援中東任務。泰方過去認為航艦停靠可帶動觀光與消費，但此次普吉之行目前尚無具體效益估算。

泰國 大使館

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