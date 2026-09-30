捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

埃文凱爾因捐贈疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，而引起高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美國古董商埃文凱爾因捐贈二戰日軍侵華相冊走紅，後首次訪華並定居天津，感嘆中國與媒體印象不同，呼籲美國民眾親自交流增進理解。

一本記錄二戰期間日軍侵華罪行的相冊，意外改變了美國古董商人埃文凱爾(Evan Kail)的人生。從2022年捐贈相冊引發轟動，到2024年首次踏上中國土地，他坦言，親眼所見的中國與過去從媒體獲得的印象截然不同。

29日出席中國駐芝加哥 總領事館國慶招待會時，凱爾分享這段跨越太平洋的特殊經歷，並呼籲美國人放下成見，親自走訪中國，以民間交流增進理解，讓外交對話取代衝突。

凱爾表示，當初取得一本記錄二戰期間日軍在中國暴行的珍貴相冊後，他發布的影片迅速在網路傳播，也引發外界對其動機的種種猜測。最終，他決定將相冊捐贈給中國，並稱這不僅是保存歷史的正確選擇，也希望藉此為中美兩國增進理解盡分心力。

他坦言，未曾料到這項決定「我竟然成了在中國家喻戶曉的人物」。由於擔心相冊重新喚起二戰歷史傷痛，他等待兩年才決定訪華，希望在輿論逐漸平息後，以尊重的態度親自認識中國。

2024年啟程前，凱爾花費數月閱讀中國歷史、文化及社會生活相關書籍，也觀看大量媒體報導。當時他對中國之行充滿不確定感。

然而，「當我走下飛機，迎接我的中國，與我原先想像的截然不同。」他說，抵達中國後的親身經歷，徹底改變了印象。他表示，自己看見一個真實、充滿人情味的社會。

凱爾原在明尼蘇達州經營典當行，2022年以1000元購得一本疑似記錄日軍侵華罪行的二戰相冊，隨後無償捐贈給中國駐芝加哥總領事館。捐贈事件引起廣泛關注，也使他遭受網路攻擊，甚至收到死亡威脅。

2024年11月，凱爾首次赴中國，走訪北京、天津、上海、武漢等城市，原定停留30天，最後延長至90天。他也受邀參加2025年中國央視春節聯歡晚會。今年3月，他宣布定居中國，並在天津設立文化工作室，計畫持續投入歷史傳播及民間交流。

凱爾在此次招待會上指出，自己在美國經常遇見赴美旅行的中國人，卻很少在中國、尤其是鄉村地區遇到美國遊客。他說，旅行是增進彼此理解最直接的方式，呼籲美國民眾勇於走出舒適圈，不要僅憑媒體報導或既有印象判斷另一個國家。

埃文凱爾29日出席了駐芝中領館的國慶招待會。(特派員黃惠玲／攝影)