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谷歌共同創辦人布林砸1億對抗富豪稅 被指是筆划算投資

記者顏伶如／即時報導
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谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）。（美聯社）
谷歌共同創辦人布林（Sergey Brin）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

谷歌共同創辦人布林捐1.02億元反對加州富豪稅，凸顯科技巨富介入政治加深；此案若通過將衝擊高資產族群，並可能影響其他州政策走向。

CNN 29日報導，谷歌(Google)共同創辦人布林(Sergey Brin)為了在今年11月選舉對抗加州的富豪稅公投，捐款1.02億元給一個反對富豪稅的倡議組織，這筆捐款可能是布林最明智且划算的投資之一，因為根據彭博億萬富翁指數估計，布林淨資產約2700億，在全球富豪排行榜排名第五，加州若通過富豪稅將面臨將近140億元稅務衝擊。

根據「第40號提案」(Proposition 40)，州政府擬向淨資產超過10億的居民與信託基金單次徵收總資產5%的富豪稅，適用對象包括截至今年初仍住在加州的所有人，以免最有錢的富豪透過搬家達到避稅目的。反對富豪稅的倡議團體已經耗資將近1億元推出宣傳廣告，絕大部分資金來自布林等億萬富翁。

布林與其他矽谷企業領袖紛紛反對富豪稅，反映新一代超級金主參與政治活動日漸升溫的跡象。這群科技富豪利用過去20年科技繁榮所累積的財富，試圖塑造公共政策。某些科技領袖與企業高層已經表示，如果通過富豪稅將把住所甚至公司移出加州，加州就業機會恐將流失。

支持富豪稅的倡議人士則主張，富豪稅有助於彌補「大又美法」(One, Big, Beautiful Bill Act)聯邦削減公共計畫而衍生的經費問題，富豪稅上路之後可望讓州政府獲得1000億稅收，足以填補大約5年的經費缺口。

CNN分析，加州富豪稅公投結果可能對其他49州造成影響。

美國民眾對於數據中心、人工智慧(AI)導致失業及貧富差距擴大感到憂慮，兩黨對於科技界及科技富豪的反彈聲浪日增，加州富豪稅實施結果如何，被認為可以做為其他地方的風向球。

然而，儘管科技產業面臨敵意增長，但如果加州通過富豪稅，其他紅州、藍州都可能向原本在加州科技企業招手，爭取遷往當地。

柏克萊加大(University of California Berkeley)政府研究學院(Institute of Governmental Studies)上個月民調顯示，在可能參與投票的選民當中，48%對富豪稅表示贊成，41%表示反對。

精華 FAQ

  • 布林為了支持反對富豪稅的倡議組織，捐出1.02億元，目的是阻止11月公投通過。報導認為，若稅案落地，他所屬高資產族群將承受巨大稅負，因此這筆支出被視為保護自身與矽谷富豪利益。

  • 提案擬向淨資產超過10億的居民與信託基金一次徵收總資產5%的富豪稅，且適用今年初仍住在加州者，避免搬家避稅。若通過，州府估計可進帳1000億，但富豪群體將面臨沉重稅務衝擊。

  • CNN指出，美國社會對AI、數據中心、失業與貧富差距的不安升高，科技富豪也成為反彈目標。加州若通過富豪稅，其他紅州、藍州都可能跟進或爭取科技企業遷入，因此結果具全國示範效應。

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