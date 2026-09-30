白卡新制明上路 2027保費喊漲15% 伊州人荷包失血

白卡新制上路加上健保費明年將再調漲，部分民眾的醫療保障面臨雙重壓力。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 伊州白卡資格與複審規則將分階段收緊，同時2027年個人健保費率也傳出近15%調漲申請，恐讓部分家庭面臨醫療與保費雙重壓力。

10月1日起，部分合法居留的伊利諾州移民將因聯邦新法失去聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )資格；2027年起，部分成年受益人還須符合每月80小時工作或其他合格活動要求，資格複審也將更加頻繁。與此同時，伊州 多家保險公司申請調漲2027年度個人健保費 率，部分漲幅接近15%，民眾醫療保障與家庭支出恐面臨雙重壓力。

根據伊州衛生及家庭服務廳(HFS)公布的資訊，10月1日起，部分原本符合Medicaid資格的難民、庇護獲准者及其他人道移民，將因聯邦移民身分資格收緊而失去保障。CBS Chicago報導，約9300名伊州非公民受到這項變動影響。

此外，伊州已向超過70萬名可能受到公共醫療保險政策變動影響的居民發出通知，但並非所有人都會在10月1日失去白卡。符合規定的綠卡持有人，以及部分兒童、孕婦和其他特定群體，仍可能保有相關保障。

另一波改革將於2027年1月1日起實施，主要影響19至64歲、透過俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(ACA)擴大Medicaid計畫取得保障的成年人。新規要求受益人每月工作、參與志工服務或其他合格活動至少80小時，也可透過符合規定的收入或就學條件取得資格。

此外，這類受益人的資格複審將由每年一次改為每六個月一次，追溯醫療保障期限則由三個月縮短為兩個月。

除了白卡改革，2027年度個人健保費率也面臨調漲。伊州保險廳公布的初步申請資料顯示，Blue Cross Blue Shield of Illinois申請平均調漲14.9%，Oscar Health12.7%，UnitedHealthcare為12.35%，MercyCare為12.15%，Ambetter相關保險公司Celtic則為9.2%。

上述數字仍屬保險公司提出的申請費率，並非最終核准漲幅。個別投保人的實際支出，還取決於年齡、居住地、保單選擇及聯邦保費補助資格。

隨著部分合法移民的健保補助資格進一步收緊，失去補助的家庭，即使基本保費漲幅有限，實際自付金額仍可能大幅增加。

伊州居民應留意州政府寄發的資格通知，及時更新個人資料，並在新年度投保期間比較不同保單，以免因資格或補助變動而中斷醫療保障。