我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白卡新制明上路 2027保費喊漲15% 伊州人荷包失血

杜拜航空駕駛艙喋血案 以色列官員稱疑為恐攻未遂

白卡新制明上路 2027保費喊漲15% 伊州人荷包失血

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
白卡新制上路加上健保費明年將再調漲，部分民眾的醫療保障面臨雙重壓力。(路透)
白卡新制上路加上健保費明年將再調漲，部分民眾的醫療保障面臨雙重壓力。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

伊州白卡資格與複審規則將分階段收緊，同時2027年個人健保費率也傳出近15%調漲申請，恐讓部分家庭面臨醫療與保費雙重壓力。

10月1日起，部分合法居留的伊利諾州移民將因聯邦新法失去聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)資格；2027年起，部分成年受益人還須符合每月80小時工作或其他合格活動要求，資格複審也將更加頻繁。與此同時，伊州多家保險公司申請調漲2027年度個人健保費率，部分漲幅接近15%，民眾醫療保障與家庭支出恐面臨雙重壓力。

根據伊州衛生及家庭服務廳(HFS)公布的資訊，10月1日起，部分原本符合Medicaid資格的難民、庇護獲准者及其他人道移民，將因聯邦移民身分資格收緊而失去保障。CBS Chicago報導，約9300名伊州非公民受到這項變動影響。

此外，伊州已向超過70萬名可能受到公共醫療保險政策變動影響的居民發出通知，但並非所有人都會在10月1日失去白卡。符合規定的綠卡持有人，以及部分兒童、孕婦和其他特定群體，仍可能保有相關保障。

另一波改革將於2027年1月1日起實施，主要影響19至64歲、透過俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(ACA)擴大Medicaid計畫取得保障的成年人。新規要求受益人每月工作、參與志工服務或其他合格活動至少80小時，也可透過符合規定的收入或就學條件取得資格。

此外，這類受益人的資格複審將由每年一次改為每六個月一次，追溯醫療保障期限則由三個月縮短為兩個月。

除了白卡改革，2027年度個人健保費率也面臨調漲。伊州保險廳公布的初步申請資料顯示，Blue Cross Blue Shield of Illinois申請平均調漲14.9%，Oscar Health12.7%，UnitedHealthcare為12.35%，MercyCare為12.15%，Ambetter相關保險公司Celtic則為9.2%。

上述數字仍屬保險公司提出的申請費率，並非最終核准漲幅。個別投保人的實際支出，還取決於年齡、居住地、保單選擇及聯邦保費補助資格。

隨著部分合法移民的健保補助資格進一步收緊，失去補助的家庭，即使基本保費漲幅有限，實際自付金額仍可能大幅增加。

伊州居民應留意州政府寄發的資格通知，及時更新個人資料，並在新年度投保期間比較不同保單，以免因資格或補助變動而中斷醫療保障。

精華 FAQ

  • 依伊州衛生及家庭服務廳說明，部分原本符合Medicaid資格的難民、庇護獲准者及其他人道移民，將因聯邦移民身分規定收緊而失去保障，約影響9300名非公民。

  • 2027年1月1日起，19至64歲、透過ACA擴大Medicaid取得保障的成年人，每月須完成80小時工作、志工或其他合格活動，也可用收入或就學條件符合資格。

  • 目前屬保險公司提出的初步申請，其中Blue Cross Blue Shield of Illinois平均調漲14.9%，其他業者多在9.2%到12.7%之間，最終核准幅度仍待主管機關審定。

白卡 伊州 保費

上一則

麥當勞擴大導入AI定價 曾建議大麥克賣18美元惹議 總公司這麼說

下一則

谷歌共同創辦人布林砸1億對抗富豪稅 被指是筆划算投資

延伸閱讀

伊州向逾70萬居民發白卡警告 近半住庫克郡

伊州向逾70萬居民發白卡警告 近半住庫克郡
白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知

白卡新規倒數計時 紐約9月底前寄通知
沒綠卡、非公民 加州10萬華人將失健保補助

沒綠卡、非公民 加州10萬華人將失健保補助
華人因等待綠卡失醫保費補助 月付幾十元飆漲到上千

華人因等待綠卡失醫保費補助 月付幾十元飆漲到上千

熱門新聞

死者麥肯錫任職於紐約時報遊戲部門，遭中國籍的岳父母聯手槍擊死亡。（取自Jon McKinsey臉書）

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

2026-09-28 22:08
麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
（取自Facebook@Jon McKinsey）

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

2026-09-28 13:39
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
受邀參加白宮國宴的馬斯克。路透

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

2026-09-29 11:36

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了