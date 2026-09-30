不用收據就能報銷 國會議員在華府食宿費用增加21%

共和黨印地安納州聯邦眾議員貝爾德（James Baird）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 國會免收據食宿報銷計畫在2025年支出達670萬元、年增21%，多名眾議員申請金額偏高，也引發外界對透明度與監督機制的疑慮。

聯邦眾議員底薪17萬4000元近20年沒有調整，國會因此在三年前推出不必收據便能報銷的計畫，補貼眾議員在華府 執行公務期間的食宿花費。華盛頓郵報 30日報導，根據申報紀錄，納稅人稅金在2025年為這項報銷計畫支出670萬元，比2024年增加21%。統計顯示，不必收據便能報銷的食宿花費，2025年申報金額最高的10名眾議員當中，以共和黨 印地安納州聯邦眾議員貝爾德(James Baird)的3萬9789元居冠，其中住宿費用3萬574元，餐費9215元。

共和黨亞利桑納州聯邦眾議員哈馬德(Abraham Hamadeh)3萬9131元報銷金額排名第二，住宿費2萬8520元，餐費1萬611元。民主黨伊利諾州聯邦眾議員傑克森(Jonathan Jackson)以3萬7078元報銷金額排名第三，住宿費2萬6725元，餐費1萬353元。

根據規定，眾議員申請報銷時不需要提供收據，只需證明開銷符合規定即可。

統計顯示，貝爾德過去兩年報銷的住宿費及餐費金額都超過其他眾院同僚。貝爾德並未回應華郵採訪要求。

傑克森答覆華郵詢問時則說：「我都在規定範圍之內，具體細節則不清楚。」傑克森去年申報的開銷當中，包括他在華府地區第二棟住宅的房貸支出。

非營利消費者權益倡議組織「公共公民」(Public Citizen)遊說專家霍爾曼(Craig Holman)說：「我們依賴國會派系領導的內部運作來監督並執行規則，如此模式令人覺得不舒服。」

他說，國會補貼眾議員履行職責的成本花費是合理的，可是對於這筆錢如何使用則應該要有更多透明度。

2025年，360名眾議員提出免收據報銷申請，2024年則有355人申請，報銷總額一年之間增加120萬元，其中26人報銷金額超過3萬元，超過2萬元的則有140人。

共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)在2025年報銷金額排行榜上排名第四，住宿費與餐費總共報銷3萬6773元。共和黨佛羅里達州聯邦眾議員鄧恩(Neal Dunn)排名第五，總共報銷3萬5614元。

第六名到第七名依次為：共和黨佛州聯邦眾議員哈里多波洛斯(Mike Haridopolos)報銷3萬5477元；民主黨路易斯安納州聯邦眾議員卡特(Troy A. Carter)報銷3萬5442元；共和黨賓州聯邦眾議員瑪肯西(Ryan Mackenzie)報銷3萬5146元；共和黨阿拉斯加州聯邦眾議員畢吉克(Nick Begich)報銷3萬5064元；共和黨德州聯邦眾議員塞申斯(Pete Sessions)報銷3萬4647元。