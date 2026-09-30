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魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

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魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

特派員黃惠玲／即時報導
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美國國務卿魯比歐9月29日在華府安德魯梅隆禮堂(Andrew W. Mellon...
美國國務卿魯比歐9月29日在華府安德魯梅隆禮堂(Andrew W. Mellon Auditorium)向現場與會人士發表演說。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國務院宣布，12月起將推出首次申請護照的全線上服務，並透過America.gov整合政府資訊，2028年再推出新版護照。

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)29日宣布，國務院計畫今年12月推出「首次申請美國護照」的全線上服務，民眾未來可透過聯邦政府新網站America.gov，在家完成線上填表、上傳照片及繳費，免去列印文件、預約及親自前往受理機構排隊的繁瑣程序。美國政府並計畫於2028年推出全新設計的護照。

魯比歐當天出席川普總統在華府舉行的America.gov啟用活動時表示，美國護照多年來從蠟封發展至內建電子晶片，但申請程序始終未能跟上科技進步。首次申請護照的民眾目前仍須尋找表格、準備照片、預約並親自辦理，程序繁瑣。

根據新計畫，申請人未來可透過America.gov，以Login.gov帳號登入，使用手機等個人裝置拍攝護照照片，或直接上傳既有照片，並可預覽照片印製在護照上的效果。完成線上申請及繳費後，系統將提供即時進度，包括申請是否送出、正在審核或已完成，以及預估寄達日期。

魯比歐表示，新制度旨在取消不必要的紙本作業、實體預約及排隊程序，減少民眾委託第三方代辦的需求，讓護照申請更加便利。

他也介紹了新的網站America.gov，該網站整合約2萬9000個聯邦政府網站資訊，並引進人工智慧問答功能，讓民眾透過單一入口查詢政府服務。網站目前已上線，但現階段主要提供資訊查詢及申辦指引，更多實際辦理功能將陸續推出。

國務院並宣布，2028年將推出名為「雄鷹翱翔」(Flight of the Eagle)的新版美國護照，採用重新設計的外觀與包裝。

值得注意的是，「首次申請護照」全面線上服務目前仍屬規畫階段，預定今年12月開始推出，2027年進一步開放，而全面接受線上申辦的目標時程設定在2027年底前逐步落實。現階段首次申請者仍應依照國務院現行規定辦理。

至於符合資格的美國公民已經可以全面從線上辦理護照換發，根據已經申辦過的華人民眾表示，更新護照的網站設計流程清楚，且照片只要符合要求即可順利上傳，實際上大約兩周內就能收到新護照，此外，線上換發護照時，舊護照不需要跟以往郵寄換照時期隨申請文件提交。

美國國務院現行收費標準顯示，16歲以上民眾「首次申請護照」，申請費為130元，另加35元受理費，合計165元；符合資格的成人換發護照則為130元。加急辦理另收60元。

精華 FAQ

  • 國務院規畫今年12月推出首次申請護照的全線上服務，民眾可用America.gov登入後在家填表、上傳照片並繳費，免去列印、預約與親赴受理機構排隊。

  • 完成線上申請與繳費後，系統會即時顯示申請狀態，包括是否已送出、正在審核或已完成，並提供預估寄達日期，讓申請人能隨時追蹤進度。

  • America.gov目前已上線，整合約2萬9000個聯邦網站資訊，並加入AI問答功能；國務院也宣布2028年推出名為「雄鷹翱翔」的新版美國護照。

護照 魯比歐 國務卿

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