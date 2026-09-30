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WSJ獨家：民主黨眾議員要求科技大廠說明數據中心保密協議

記者顏伶如／即時報導
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民主黨馬里蘭州聯邦眾議員拉斯金29日發函給亞馬遜、谷歌、Meta Platfor...
民主黨馬里蘭州聯邦眾議員拉斯金29日發函給亞馬遜、谷歌、Meta Platforms以及甲骨文公司，要求交出保密協定內容。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國民主黨眾議員拉斯金要求亞馬遜、谷歌、Meta與甲骨文說明數據中心保密協議，批評其削弱居民監督權並加劇電價、水資源爭議。

華爾街日報（WSJ）30日獨家報導，科技大廠興建數據中心的過程中由於跟地方政府簽訂保密協議，導致社區電價上漲、耗水量大增，眾議院司法委員會資深成員、民主黨馬里蘭州聯邦眾議員拉斯金(Jamie Raskin)29日發函給亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)、Meta Platforms以及甲骨文公司(Oracle)，要求交出保密協定內容。

拉斯金在信中寫道：「當基本條款列為保密時，居民無從衡量項目成本效益，無法向地方官員究責，也無法保護屬於社區本身的資源。」

亞馬遜表示，數據中心項目已不再跟地方政府合作對象簽定保密協定。其他幾家科技公司則未回應採訪要求。

科技公司為了推動數據中心計畫與地方政府簽訂保密協議，是引發社區居民反對的主因之一。民眾抗議數據中心設施導致電價推高，消耗大量水力資源。全國各地都有消費者反應說，緊鄰家園且獲居民稅金資助的龐大數據中心設施，居民在項目獲得批准之前幾乎沒有表達意見的機會。

報導分析，民主黨在11月期中選舉之前要求對人工智慧(AI)設施加強監管，順應反對AI的輿論走向，拉斯金發函便是最新嘗試；拉斯金的動作成為觀察指標，預告如果民主黨在期中選舉贏回國會多數，AI公司將面臨如何考驗，許多科技界高層主管恐將準備出席一連串聽證會。

報導指出，數據中心在俄亥俄州、密西根州、德州幾個選情緊張的關鍵選區都是焦點話題，數據中心在許多州均獲得十億計數的免稅優惠。

科技高層主管表示，與地方官員的磋商過程中，某種程度的保密協議有其必要，能避免專利細節外洩讓競爭對手得知，而且參與興建計畫的包商如果得知是大型AI公司主導開發項目，往往也會提高報價。

拉斯金與民主黨俄亥俄州聯邦眾議員蘭斯曼(Greg Landsman)、共和黨密西根州聯邦眾議員巴瑞特(Tom Barrett)上周聯合提案，要求限制地方官員簽訂與數據中心有關的保密協定。

精華 FAQ

  • 他認為保密協議讓地方政府與居民看不到關鍵條款，無法評估數據中心的成本效益，也難以追究官員決策責任，還可能影響社區資源分配。

  • 外界擔心數據中心會推高電價、消耗大量水資源，且居民在計畫核准前幾乎沒有表達意見的機會，因而引發多地抗議與反彈。

  • 報導指出，民主黨正順應反AI輿論推動更嚴格監管；若期中選舉勝出，AI公司可能面臨更多聽證與限制，數據中心也會持續成為選戰焦點。

民主黨 眾議員 亞馬遜

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