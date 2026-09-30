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阿拉斯加胖熊 溫柔巨人「背包」封王

編譯陳韻涵／即時報導
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文章摘要整理：

阿拉斯加卡特邁國家公園胖熊周由性格溫和的89號熊「背包」奪冠，牠以逾10萬票險勝910號熊，活動也藉此推廣棕熊生態與生存韌性。

經過一周激烈競逐，阿拉斯加卡特邁(Katmai)國家公園與保護區內的棕熊「背包」(Backpack)贏得今年「胖熊周」(Fat Bear Week)的最壯碩冠軍熊頭銜。

美聯社報導，「胖熊周」主辦單位29日宣布，性格溫和的「背包」獲得超過10萬票，得票率略高於50%，以些微差距擊敗「910號熊」(Bear 910)奪冠。

「胖熊周」始於2014年，如今邁入第12屆，旨在以互動方式讓大眾認識棕熊，即灰熊的沿海近親，同時彰顯棲息於阿拉斯加半島上約2200頭棕熊的生存適應力。

今年賽事共有16隻熊參賽，採單淘汰制對戰，所有投票皆在「www.fatbearweek.org」網站進行。民眾可透過「explore.org」的直播鏡頭觀察熊群動態，再選出心目中偏好的熊。

背包正式編號為「89號熊」，是「胖熊周」前冠軍「荷莉」(Holly)的兒子，牠2006年還是1歲幼熊時，便由母熊帶到布魯克斯河(Brooks River)，而名字「背包」則是源自於牠幼時游過河流時，總愛爬上母親背上的習慣。

粉絲在賽事粉絲團留言區為「背包」加油，提及牠的血統及「溫柔巨人」的稱號。

「背包」的參賽簡介寫道，「與許多體型龐大的成年公熊不同，背包並未對競爭對手展現太多攻擊性，牠靠『安靜的力量』而非打鬥取勝，常被野生動物攝影機拍到坐在下游岩石上，彷彿在欣賞周遭風景。」

今年屈居亞軍的「910號熊」也是前冠軍「409號熊」(409 Beadnose)的女兒。去年的冠軍「巧克」(Chunk)體重約1200磅，今年首輪就被「巴奇」(Bucky)輕鬆擊敗，巴奇後來比輸背包。

主辦單位在網站上寫道，「胖熊就是成功的熊。」

棕熊自6月下旬起，在洄游鮭魚豐沛之際於布魯克斯河大快朵頤，累積過冬所需的脂肪。

成年公熊仲夏時節通常重約600至900磅，冬眠前大量攝取鮭魚後，大型公熊體重可超過1000磅，母熊則約667磅。棕熊會在冬眠前的約六個月內，吃下一年的食量，冬眠期間不吃不喝，體重可能減輕約三分之一。

精華 FAQ

  • 今年胖熊周冠軍是阿拉斯加卡特邁國家公園的棕熊「背包」，牠的正式編號是89號熊。主辦單位表示，牠以些微差距擊敗910號熊，拿下最壯碩冠軍熊頭銜。

  • 背包在決賽中獲得超過10萬票，得票率略高於50%，因此以非常接近的差距贏過910號熊。賽事採單淘汰制，民眾則透過網站投票支持喜愛的熊。

  • 胖熊周自2014年舉辦，目的是讓大眾透過互動方式認識棕熊，並了解牠們在阿拉斯加半島的生存適應力。熊在鮭魚豐沛時大量進食，為冬眠前儲存脂肪。

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