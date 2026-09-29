康乃爾大學性暴力案 資料曝過去6年涉性侵學生「很少被退學」

發生輪暴事件的康乃爾大學Chi Phi兄弟會所。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： USA Today分析顯示，康乃爾大學多年來雖接獲大量性暴力通報，但真正遭重懲者極少，專家批評此舉恐讓受害者不願通報，並助長校園性暴力。

今日美國報(USA Today)分析康乃爾大學 (Cornell University)向紐約州 回報的資料發現，2018年至2024年間，該校「教育法修正案第九條」(Title IX)辦公室共接獲逾1200件性侵 害、約會暴力、家暴及跟蹤騷擾通報，但校方只對162件提出紀律指控，並認定其中51件須究責。然而，多數被認定須負責的加害人，僅面臨留校察看或接受培訓等輕微處分，得以繼續就學或續任教職，只有14件遭停學、七件遭退學或解職處分。

社會學者妮可．貝德拉(Nicole Bedera)專精研究機構對於校園不當性行為的處置方式，她指出，處罰過輕會讓受害者覺得不值得通報，進而助長更多暴力行為。

貝德拉說：「這些數字讓我覺得，信任已受到侵蝕。若加害者知道自己不會有事，就會更肆無忌憚地施暴；若暴力行為缺乏制衡措施，只會愈演愈烈。」

康乃爾大學目前面臨聯邦訴訟，指控校方未能保護一名女學生，她指控2024年10月遭七名「Chi Phi兄弟會」成員下藥輪暴，紐約州湯普金斯郡(Tompkins County)檢察官辦公室於9月28日重啟調查。

校方發言人芮貝卡．瓦利(Rebecca Valli)強調，並非所有通報都會走到正式申訴並進入調查程序，「康乃爾謹慎看待每一項通報，並盡可能尊重申訴人不追究的決定。」

校園調查顯示，2025年康乃爾約16%受訪學生自入學以來，曾遭遇不受歡迎的性接觸或侵入，其中大學部女學生的占比逾33%；2018年到2024年間，該校平均每年約有2萬9000名學生註冊，每年卻只有兩人因涉及性暴力而遭退學或解職。

公益法律組織「公義」(Public Justice)的「學生民權計畫」(Students' Civil Rights Project)訴訟主任亞歷珊卓．布羅斯基(Alexandra Brodsky)表示，部分學校因害怕被受處分者提告而「從輕發落」。她說：「我看到行政人員試圖設計降低訴訟風險的結果，即使那些結果根本不合理。」

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