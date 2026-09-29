狠婦冰凍母親屍體2年詐領社安金 聯邦打詐起訴17人

芝加哥婦女布拉切爾被控在母親去世後，將遺體藏在車庫冰櫃中長達兩年，並盜領母親的2萬1402元社安金。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 司法部宣布起訴17人涉盜領社安金與福利金，其中芝加哥女子藏母屍2年冒領案件最受矚目，官方並強調將持續打擊相關詐欺。

司法部 (DOJ)29日宣布，指控17人涉嫌盜領社安金 ，總涉案金額達130萬元。

紐約郵報(New York Post)報導，司法部新成立國家詐欺執法部門(National Fraud Enforcement Division)過去一個月專案行動，打擊針對社會安全局(Social Security Administration，SSA )福利計畫的犯罪活動。川普政府長期懷疑這是詐欺溫床。

「社安局的福利計畫旨在保護老年人與弱勢群體，非資助詐騙分子，」司法部反詐欺部門負責人、助理司法部長麥克唐納(Colin McDonald)表示。

「盜領一塊錢就代表退休人員的藥物、伙食或住房支出減少，」麥克唐納說，「這些案件只是我們每天積極打擊的詐欺案件中的一小部分。」

他指出，「這些案件揭露的事實凸顯我們打擊詐欺的使命，無論金額大小，對維護公眾信任與確保司法公正至關重要。」

司法部指控被告利用已故或身障親屬，騙取納稅人數萬元。

最惡名昭著的是芝加哥婦女布拉切爾(Eva Bratcher)被控在母親去世後，將遺體藏在車庫冰櫃中長達2年，並盜領亡母的2萬1402元社安金。

司法部稱，「在這兩年裡，布拉切爾冒用了母親的身分，領取了母親的社安金，並使用了母親的「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)福利金，布拉切爾還被控使用另一個社會安全號碼，竊取了她無權獲得的額外SNAP福利金。」

布拉切爾因隱瞞死亡及持有偽造身分證件，於2023年被判處18個月監禁。

如今，她面臨3項新的聯邦詐欺指控，罪名若成立最高可判10年監禁。

「川普總統與范斯副總統賦予聯邦政府前所未有的授權，以及相應的工具和資源，以查明並根除一切欺詐行為，」社安局局長比西尼亞諾(Frank Bisignano)表示。

他又說，「在社安局，我們正將這項授權付諸行動。我們與司法部攜手合作，積極打擊欺詐行為，保障納稅人的錢，並維護社會保障體系穩定。」