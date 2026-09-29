大學招生標準逐步收緊 SAT回歸、AI文書受關注 課外活動重質不重量

對於AI在申請文書中的使用，趙愷文表示，不贊成讓AI直接代寫，但也不必完全排斥。(美聯社檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 大學申請競爭升溫，招生標準正從疫情期間的寬鬆狀態回到重視SAT、ACT、文書與課外活動深度的模式，AI輔助寫作也受關注。

近年大學申請競爭明顯加劇，不僅頂尖私校錄取率持續下降，部分公立大學也愈來愈難進；與此同時，疫情 期間一度放寬的招生標準正在逐步恢復，SAT、ACT重新受到重視，課外活動和申請文書的評估也更講究深度與真實性。紐約家長群召集人、蘋果核計畫負責人趙愷文表示，與其說如今大學申請突然「變難」，不如說招生正在從疫情時期較寬鬆的狀態，逐步回到更重視標準化考試、個人陳述和整體表現的模式。

趙愷文說，疫情期間不少大學取消或暫停SAT、ACT要求，招生時更多依賴高中成績、個人陳述(personal statement)及其他背景資料，「那時候放得很鬆」，但近兩年政策已明顯轉向。

他指出，耶魯大學 早在前兩年便重新把標準化考試納入招生要求，之後包括康乃爾大學 等學校陸續跟進。「不是今年突然變難，而是開始恢復以前的模式，開始看SAT、ACT，personal statement也看得更仔細。」

對於AI在申請文書中的使用，趙愷文表示，不贊成讓AI直接代寫，但也不必完全排斥。「AI其實就像所有工具一樣，是一個輔助的東西，主要還是自己做。」他說，學生可以用AI討論題材、整理想法，但文章本身仍應由自己完成。

他近期亦試用數款AI及抄襲檢測工具，發現部分產品已能辨認文章是否高度依賴AI生成，甚至區分完全由AI生成、AI生成後由人修改，以及人類原稿經AI潤色等不同情況。他表示，這類工具未必百分之百準確，但目前辨識能力已相當高。

趙愷文也提醒，家長不要把課外活動簡化成「集義工時數」。他說，很多家長常詢問哪裡有義工活動，希望帶孩子參加，但大學真正重視的是學生是否對一件事情有持續熱情，以及有沒有展現領導能力或參與深度。

「他不是看你做了多少義工活動、多少個小時。」趙愷文說，以掃公園、清潔街道為例，活動本身並非不好，但如果學生只是一次次參加別人安排好的活動，對展現個人能力幫助有限。

他以蘋果核計劃為例，一些學生自行組織俱樂部，教年幼學生下棋、數學或閱讀，課程內容、招生和日常運作主要由學生自己安排，成年人只在背後提供支援。他提到，預計於10月第三個周六舉行線上大學申請講座，向家長及學生介紹最新招生趨勢及注意事項，詳細安排將稍後公布。