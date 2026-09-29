涉殺紐時跨性主管 華人岳母曾因孫兒想穿姐姐裙子動怒
紐約時報跨性主管麥肯錫在加州遭77歲岳父母槍殺，案前他曾指控岳母因孫兒想穿裙子而辱罵施暴，夫妻也正陷離婚與監護權爭訟。
AI摘要
文章摘要整理：
紐約時報跨性主管麥肯錫在加州遭77歲岳父母槍殺，案前他曾指控岳母因孫兒想穿裙子而辱罵施暴，夫妻也正陷離婚與監護權爭訟。
加州郵報29日獨家報導，在加州遭華人岳父母槍殺的紐約時報跨性主管麥肯錫(Jonathan McKinsey)，生前曾在法院文件中指控岳母因外孫想穿姐姐的裙子，辱罵孩子「變態」，並把事情怪到他頭上。
40歲的麥肯錫是紐約時報遊戲部門玩家體驗工程部門主管，26日下午在都柏林運動場(Dublin Sports Grounds)停車場中槍身亡。目擊者說，他77歲的岳父母張壽勇(Shouyong Zhang，以下皆音譯)與陳世麗(Shili Chen)輪流朝他開槍。
兩人在附近被捕，以涉嫌一級謀殺收押於阿拉米達郡聖塔利達監獄(Santa Rita Jail)，不得保釋。
案發前，麥肯錫與妻子甘蒂絲‧張(Candice Jang)正在打離婚和子女監護權官司，雙方去年都聲請了保護令，互控對方施暴。
麥肯錫在聲請保護令時寫道，2023年陳世麗到兩人家中幫忙照顧孩子，發現兒子Wyatt開始要求穿姐姐Alexis的裙子；麥肯錫在文件中說，那只是孩子正在經歷的一個「階段」。
文件說，陳世麗為此責罵孩子，罵這名男童是「惡心的同性戀」、「變態」，還打了他的後腦勺。麥肯錫請她住手，她則使用同樣的字眼罵他。
麥肯錫是跨性別者，2010年由女跨男。他與甘蒂絲‧張育有三名子女。
麥肯錫寫道：「她把Wyatt想穿姐姐裙子的事怪到我頭上，還叫我滾出『她的房子』，但那是甘蒂絲和我共同擁有的家。」
他說，他曾要求妻子另外請人帶孩子，不要再讓陳世麗照顧，但據稱遭妻子拒絕。
他也指控妻子對他施暴，並稱其中一次把他逼到想尋短。他說妻子曾對他說他應該去死，因為沒有人會想跟他這種「糟糕透頂、又是跨性別的人在一起」。
甘蒂絲‧張則在她的保護令聲請中指控麥肯錫「曾威脅要殺我和我父母」。
阿拉米達郡檢方去年以兩項輕罪起訴麥肯錫，一項是對兒童施加身體傷害，指他據稱打了6歲兒子一巴掌；另一項是危害兒童，指他把兩歲幼童單獨留在家中超過一小時。甘蒂絲‧張也向調查人員提到2018年的一起家暴，說麥肯錫抓住她的手臂，留下瘀青。
麥肯錫對兩項控罪都不認罪，獲釋條件包括上親職課程。
報導指出，他在都柏林運動場停車場遭槍擊身亡，目擊者稱77歲岳父母張壽勇與陳世麗輪流朝他開槍，兩人隨後在附近被捕並以一級謀殺罪收押。 麥肯錫在保護令文件中說，岳母陳世麗因外孫想穿姐姐裙子，辱罵孩子是「變態」與「惡心的同性戀」，還打了他的後腦勺，並把責任怪到他身上。 案發前兩人正進行離婚與子女監護權訴訟，去年彼此都聲請保護令並互控施暴；檢方另曾以輕罪起訴麥肯錫，指控他傷害兒童與危害兒童。
精華 FAQ
報導指出，他在都柏林運動場停車場遭槍擊身亡，目擊者稱77歲岳父母張壽勇與陳世麗輪流朝他開槍，兩人隨後在附近被捕並以一級謀殺罪收押。
麥肯錫在保護令文件中說，岳母陳世麗因外孫想穿姐姐裙子，辱罵孩子是「變態」與「惡心的同性戀」，還打了他的後腦勺，並把責任怪到他身上。
案發前兩人正進行離婚與子女監護權訴訟，去年彼此都聲請保護令並互控施暴；檢方另曾以輕罪起訴麥肯錫，指控他傷害兒童與危害兒童。
上一則