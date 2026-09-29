未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

受邀參加白宮國宴的馬斯克。路透

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克與多位AI業界人士都認為，未來職場更看重跨領域廣泛知識、清楚表達與整理分析能力，而非單一技術或死記硬背。

雖然全球出現數百萬計機器人可能還要好幾年的時間，但全球首富馬斯克 近期接受中國官媒央視專訪時，為準備迎接未來職場新面貌的年輕人，提供了寶貴的建議：廣泛涉獵各種知識。

擁有賓州大學物理學與經濟學雙學士學歷的馬斯克說：「我對教育的建議是，盡可能接受最廣泛的教育，包含藝術、科學與工程，掌握各類的一般知識。」

他說，道理很簡單：隨著科技的能力愈來愈強，知道如何使用，部分取決於你是否清楚想讓它完成什麼，「要怎麼問機器人，你必須能問得好。而擁有愈廣的一般知識，你就能更好地建構問題，也就是所謂的提示詞工程」。

在ChatGPT等生成式AI聊天機器人爆紅後，提示詞工程成為被廣泛討論的技能，甚至發展成一種職涯路徑，因為提問的方式會影響AI模型回應的品質與實用性。雖然AI在理解人類自然語言的能力已顯著提升，對精心設計提示詞的需求也有所下滑，但馬斯克認為，在一個充斥人形機器人的世界裡，清晰表達自身訴求的能力，將變得更重要。

馬斯克表示：「你必須傳達你的願望給機器人。儘管這聽起來很瘋狂，但未來的機器人和AI太多了，以至於他們巴不得聽你差遣。」

無獨有偶，在英格蘭的東安格里亞大學主修文學的Anthropic共同創辦人克拉克（Jack Clark）同樣主張，跨領域的教育，有助讓人做好準備，迎接由AI接手更多例行性技術工作的未來。

克拉克告誡Z世代不要去追求基礎或「死記硬背式的程式設計」，而是主張結合「跨多種學科的整理與分析思維」的學位，可能會變得日益有價值。

微軟首席科學家蒂凡（Jaime Teevan）也說，以往與博雅教育相關的廣泛跨學科技能，正因AI普及而崛起。