10月職業移民排期大躍進 EB-5遞件排期前進4年
美國10月職業移民排期明顯前進，尤其EB-5非預留類表B一次推進4年，EB-1、EB-2、EB-3也有進展，讓在美申請人可提早遞件。
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美國10月職業移民排期明顯前進，尤其EB-5非預留類表B一次推進4年，EB-1、EB-2、EB-3也有進展，讓在美申請人可提早遞件。
美國新財政年度移民排期傳出好消息。根據國務院公布的10月移民簽證排期，職業移民各類別的表B(遞件排期)均有不同程度推進，其中EB-5非預留投資移民類別一口氣前進四年，幅度最為顯著；EB-1傑出人才、EB-2高學歷專業人才及EB-3技術勞工等類別也有明顯進展，為等待申請綠卡的中國出生申請人帶來新機會。
美國公民及移民服務局(USCIS)並確認，10月職業移民及親屬移民均可採用表B遞交申請。這意味著目前人在美國、優先日期符合排期且滿足其他申請資格者，可提前遞交I-485身分調整申請，符合資格者還可同時申請工作許可及旅行文件。
根據國務院公布的信息，中國大陸出生者職業移民最後批准日(表A)方面，EB-1維持2023年7月1日；EB-2前進一個月至2021年10月1日；EB-3前進七天至2022年1月8日；非技術勞工前進五個月至2019年10月1日。EB-5非預留投資移民維持2016年12月1日，三類預留名額均無排期。
最早遞件日(表B)前進幅度較大。中國大陸出生申請人EB-1傑出人才類別前進213天，排期推進至2024年7月1日；EB-2高學歷專業人才類別前進一年，來到2023年1月1日；EB-3技術勞工及專業人士類別則前進兩年三個月，來到2024年4月1日。
此次變動最受矚目的是EB-5非預留投資移民類別，表B由原先的2017年3月1日大幅推進至2021年3月1日，整整前進四年，讓更多等待多年的投資移民申請人有機會在美國境內遞交綠卡申請。
在此同時，申請人須留意，表B前進不代表綠卡可立即獲准。表B主要決定何時可以遞交申請，綠卡最終能否獲批，仍取決於申請人的優先日期是否符合表A(最終裁定日)，以及是否有可用的移民簽證名額。
此外，未來排期仍可能因申請人數增加、簽證名額使用情況等因素而停滯，甚至倒退。移民律師建議，符合10月表B排期的申請人，應儘早確認自身優先日期、出生地及移民類別，並評估是否符合身分調整資格，以掌握此次遞件機會。
最受矚目的是EB-5非預留投資移民類別，表B從2017年3月1日推進到2021年3月1日，一口氣前進4年，讓更多等待多年的申請人可提前在美遞件。 人在美國且優先日期符合排期者，可依表B提前遞交I-485身分調整申請，符合資格者還能同時申請工作許可與旅行文件，縮短等待時間。 表B只決定何時能遞件，最終是否核准仍要看表A最終裁定日是否到期，以及當時是否還有可用的移民簽證名額，因此仍可能出現延後或倒退。
精華 FAQ
最受矚目的是EB-5非預留投資移民類別，表B從2017年3月1日推進到2021年3月1日，一口氣前進4年，讓更多等待多年的申請人可提前在美遞件。
人在美國且優先日期符合排期者，可依表B提前遞交I-485身分調整申請，符合資格者還能同時申請工作許可與旅行文件，縮短等待時間。
表B只決定何時能遞件，最終是否核准仍要看表A最終裁定日是否到期，以及當時是否還有可用的移民簽證名額，因此仍可能出現延後或倒退。
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