芝柴油逼近7元 貨運成本恐轉嫁消費者

柴油價格飆漲，整個物流供應鏈都受到影響。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥柴油價格創高、逼近7元，帶動貨運成本攀升，業者難以吸收，恐透過燃油附加費與運費轉嫁到食品及日用品價格。

美國柴油價 格持續居高不下，芝加哥市柴油價格逼近每加侖7元，貨運業面臨沉重壓力，食品及日用品價格也可能隨之上漲。根據美國汽車協會(AAA)28日數據，伊利諾州 柴油平均每加侖6.79元，芝加哥市達6.97元，較一年前的4.10元上漲約七成。芝加哥市柴油價格曾於26日創下7.02元的歷史新高，全美柴油價格則於22日達到6.53元的歷史高點。

西北大學經濟學教授威特(Mark Witte)接受WTTW訪問時表示，中東原油供應中斷，加上煉油廠原有供應網絡受到干擾，是柴油價格上漲的主要原因。煉油廠難以迅速調整原油來源，使供應更加吃緊，進一步推高燃料價格。

中西部卡車運輸協會副會長威爾斯(Matt Wells)指出，柴油占卡車營運成本約40%，貨運業原本每哩利潤就十分有限，如今燃料價格暴漲，業者難以自行吸收，最終只能將額外成本轉嫁消費者。

威特表示，貨運業通常提前簽訂長期合約，但燃料價格難以預測，因此合約往往設有燃油附加費。柴油漲價不只影響運輸業，也會反映在酪梨、雪胎等各類商品的售價上，增加家庭日常開支。

威爾斯呼籲伊州 政府考慮暫時調降燃油稅，減輕運輸業壓力。他指出，伊州燃油稅位居全美前列，州政府有能力採取措施，協助業者及消費者度過難關。他強調，幾乎所有商品都必須透過卡車運送，柴油成本攀升影響的不只是司機，而是整個供應鏈。

雪上加霜的是，伊州收費公路董事會日前批准商用車通行費調漲30%，明年1月生效。威爾斯警告，柴油及通行費雙雙上漲，將進一步增加芝加哥及周邊地區的商品配送成本，使企業及消費者承受更大負擔。

對於川普將全球柴油漲價主要歸因於俄烏戰爭的說法，威特表示，俄羅斯是重要石油及柴油生產國，烏克蘭攻擊俄羅斯能源設施確實造成影響，但目前推升柴油成本的主要因素，仍是國際原油價格大幅上漲。

至於油價何時回落，威特表示，這波漲勢可能比2022年俄烏戰爭爆發時更加持久。即使供應逐步恢復，市場仍擔憂重要海峽的石油運輸可能突然中斷，相關風險將持續反映在能源價格上。