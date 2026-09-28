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參院通過保護大學體育法案

編譯陳韻涵／即時報導
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參院29日以77票對22票，通過「保護大學體育法案」(Protect College Sports Act, PCSA)。這項法案由德州共和黨聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)與華盛頓州民主黨聯邦參議員康威爾(Maria Cantwell)共同推動，旨在建立大學體育聯邦規範、強化全國大學體育協會(NCAA)的管理權限，並處理球員轉學、肖像權收入及校際聯盟重組等爭議。

國會山莊報(The Hill)報導，「保護大學體育法案」的核心內容包括賦予NCAA廣泛的聯邦反壟斷保護，讓NCAA執行相關規則時，不用擔心招致訴訟挑戰。

此外，「保護大學體育法案」限制大學運動員透過姓名、形象與肖像(Name, Image, and Likeness，簡稱NIL)取得的報酬，經紀人抽成上限為5%，學校每年在運動員身上的支出上限為5000萬元；運動員資格期滿後可獲10年獎學金保障，可轉學一次，且不用停賽一年。

此法案也規範大學體育聯盟重組，要求主要大學建立最低收入分配標準。

支持者認為，近年大學體育因轉學制度、球員資格及NIL收入等問題頻繁訴訟，需要國會建立統一聯邦規範。

克魯茲表示，大學體育受歡迎，收視率高、熱情球迷及滿場比賽眾多，卻缺乏健全的制度。

勞工團體、全國有色人種協進會(NAACP)及國會非裔小組反對「保護大學體育法案」，部分民主黨議員認為，此法案可能削弱少數族裔運動員的收入權益，並讓NCAA及大型大學獲取過多權力。

民主黨參議員布克(Cory Booker)批評法案可能延續大學體育長期存在的剝削模式，參院最終也否決限制球票漲價及設定教練薪資上限等修正案。

精華 FAQ

  • 法案主要針對大學體育近年頻繁出現的轉學制度、球員資格、NIL收入與聯盟重組爭議，主張由國會建立統一的聯邦規範，避免各州或各校規則不一而引發大量訴訟。

  • 法案將賦予NCAA廣泛的聯邦反壟斷保護，讓其執行規則時較不易遭到訴訟挑戰；同時也限制運動員NIL報酬與經紀抽成，並設定學校支出上限與轉學條件。

  • 反對者認為法案可能削弱少數族裔運動員透過NIL獲利的權益，並把更多權力交給NCAA和大型大學；布克也批評它可能延續大學體育長期存在的剝削模式。

參院 共和黨

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