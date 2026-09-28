東北風暴淹了新澤西 鯊魚竟游進街道「拜訪」居民

受到東北風暴（Nor'easter）影響，新澤西州部分地區周末遭遇淹水。示意圖（路透）

據紐約郵報報導，受到東北風暴（Nor'easter）影響，新澤西 州部分地區周末遭遇淹水，街道上竟出現一條鯊魚在洪水中游動。不過幸好，牠是一種「無害」的鯊魚，沒有鋒利的牙齒。

據ABC新聞取得的影片，一名當地居民周六在新澤西州瑟夫市（Surf City）的積水街道上拍下這一幕。畫面顯示，一條鯊魚的背鰭露出水面，在一名女子家門前的車道附近游過。

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「那是一條小鯊魚嗎？」影片中一名女子驚呼，接著說，「我的天啊，牠往這邊來了！」

所幸，這條鯊魚似乎是當地常見的狗鯊（dogfish），屬於沒有鋒利牙齒的鯊魚。馬薩諸塞州海洋漁業局的大白鯊專家斯科馬爾（Greg Skomal）博士表示，這種鯊魚對人類沒有威脅。

據報導，這條鯊魚一路游到長灘島（Long Beach Island）一名居民的住家附近。當時巴尼加特灣（Barnegat Bay）在瑟夫市一帶發生氾濫，部分地區周末積水深達4英尺（約1.2公尺）。

這場東北風暴也在美國東岸造成大範圍淹水，強風最高達每小時70英里（約113公里），造成數千戶家庭停電。