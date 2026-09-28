我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉前油價飆漲 川普：認真考慮禁柴油出口

紐時主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

東北風暴淹了新澤西 鯊魚竟游進街道「拜訪」居民

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
受到東北風暴（Nor'easter）影響，新澤西州部分地區周末遭遇淹水。示意圖（...
受到東北風暴（Nor'easter）影響，新澤西州部分地區周末遭遇淹水。示意圖（路透）

據紐約郵報報導，受到東北風暴（Nor'easter）影響，新澤西州部分地區周末遭遇淹水，街道上竟出現一條鯊魚在洪水中游動。不過幸好，牠是一種「無害」的鯊魚，沒有鋒利的牙齒。

據ABC新聞取得的影片，一名當地居民周六在新澤西州瑟夫市（Surf City）的積水街道上拍下這一幕。畫面顯示，一條鯊魚的背鰭露出水面，在一名女子家門前的車道附近游過。

▲ 影片來源：Youtube＠ABCNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「那是一條小鯊魚嗎？」影片中一名女子驚呼，接著說，「我的天啊，牠往這邊來了！」

所幸，這條鯊魚似乎是當地常見的狗鯊（dogfish），屬於沒有鋒利牙齒的鯊魚。馬薩諸塞州海洋漁業局的大白鯊專家斯科馬爾（Greg Skomal）博士表示，這種鯊魚對人類沒有威脅。

據報導，這條鯊魚一路游到長灘島（Long Beach Island）一名居民的住家附近。當時巴尼加特灣（Barnegat Bay）在瑟夫市一帶發生氾濫，部分地區周末積水深達4英尺（約1.2公尺）。

這場東北風暴也在美國東岸造成大範圍淹水，強風最高達每小時70英里（約113公里），造成數千戶家庭停電。

新澤西

上一則

廉航微風航空進駐新州 59元飛南卡佛州

延伸閱讀

東北風暴致13萬戶停電 紐約樹倒 壓死1名市府員工

東北風暴致13萬戶停電 紐約樹倒 壓死1名市府員工
東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約
風暴襲東岸 多地淹水 10萬戶停電

風暴襲東岸 多地淹水 10萬戶停電
「東北風暴」逼近 紐約周末恐迎強風、暴雨

「東北風暴」逼近 紐約周末恐迎強風、暴雨

熱門新聞

麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22

超人氣

更多 >
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平

俞大㵢CBS專訪：美國二戰攜手中華民國 不是習近平
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因