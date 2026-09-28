紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

圖為紐約時報大樓。（美聯社）

據紐約郵報報導，紐約時報 一名科技主管日前在加州 遭槍殺身亡，警方指控涉案者竟是他的年長中國籍岳父母。

警方表示，40歲的麥肯錫（Jonathan McKinsey）是紐約時報遊戲玩家體驗工程部門主管，周六下午約3時，在加州都柏林（Dublin）的都柏林體育場（Dublin Sports Grounds）停車場遭槍擊身亡。警方指77歲的張壽勇（音譯，Shouyong Zhang）與77歲的陳世麗（音譯，Shili Chen）涉嫌犯案。

紐約時報發言人證實，麥肯錫就是這起槍擊案的受害者。他自2023年起任職於該報。

加入紐約時報前，麥肯錫曾在科技公司Splunk擔任約一年半的工程經理。他在科技領域的職涯則始於加州大學 柏克萊分校，2015年取得電腦科學碩士學位。

曾在柏克萊加大（UC Berkeley）工作、LinkedIn資料顯示名為Nathan Wu的人，周日在麥肯錫的LinkedIn頁面留言，「兄弟，安息吧。」

警方巡邏人員發現麥肯錫時，他已身中多槍。就在警方接獲大量911報案電話的同時，急救人員趕抵現場試圖搶救，但最終仍回天乏術，麥肯錫當場死亡。

目擊者表示，案發時看到兩名戴著面罩的槍手在停車場接近麥肯錫。據目擊者描述，兩人輪流朝麥肯錫開槍，之後一名恰巧經過的警察迅速將兩人逮捕。

根據阿拉米達縣（Alameda）警長辦公室的收押紀錄，身高5呎8吋（約173公分）、體重165磅（約75公斤）的張壽勇，涉嫌與妻子共同犯案。其妻陳世麗身高5呎2吋（約157公分），體重110磅（約50公斤）。

紐約郵報此前獲悉，這對年長夫妻雖居住在都柏林一帶，但也與新墨西哥州阿布奎基（Albuquerque）有關聯。

張壽勇與陳世麗目前已被收押於聖塔利達監獄（Santa Rita Jail），兩人涉嫌謀殺。

根據收押紀錄，兩人面臨多項嚴重指控，包括一級謀殺、重罪共謀、危險開槍，以及可能造成重大傷害或死亡的兒童危害罪。