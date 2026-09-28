理財專家屠惟安：跟父母同住有助於打造新時代的世代財富

華爾街交易員出身的理財專家屠惟安（Vivian Tu）。（路透）

華爾街 交易員出身的理財專家、「我的有錢富朋友教我的事」(Rich AF: The Winning Money Mindset That Will Change Your Life)作者屠惟安(Vivian Tu)最近接受演說家羅賓斯(Mel Robbins)播客節目專訪時說，對年輕人來說，跟父母同住有助於打造新時代的世代財富。

屠惟安在節目中說，人們以為世代財富的定義是過世時有百萬遺產做為傳承，但實際狀況並非如此。她說，能夠住在父母家裡，身邊擁有良好的支持系統，才是真正的世代財富(generational wealth)。

她舉例說，世代財富就是年輕人可以搬回家，有姑姑或姨媽說「我幫你看孩子」，或者說「祖父母已經很少開車了，你把車拿去開吧」。

屠惟安形容道，這是一種「絕佳的安排」(sweet setup)。

房地產 資訊網站Realtor.com今年6月公布研究指出，2025年當中有2520萬名35歲以下成年人住在父母家裡，年齡介於25歲到34歲之間的成年兒女當中，大約70%有工作。

屠惟安指出，雖然許多成年子女喜歡擁有自己的空間，把搬回家視為某種失敗，但其實跟父母同住可以轉化為自己的優勢。

她說，與父母同住的年輕人要利用優勢做到幾點：

＊把原本用來租房子的錢存起來

把錢存起來給自己在未來使用。

＊設定一個搬出去的門檻金額

她說，存款達到某個金額目標之前，不要搬走，不要設定無法達標或覺得不自在的時間表。

＊把住在家裡的時間做為爭取自己退休金最大化的機會

因為住家裡不必繳房租，要把錢放進401(k)或羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)

她分析，努力充實退休金是因為，「你絕對不希望搬出去之後，把財務基礎建立在沙堆上頭，財務基礎要建立在磚頭之上」。