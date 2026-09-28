晚生孩子竟有這項福利 申領社安金時還能多拿一筆

父母開始申請社安金時，兒女也能跟著領取被撫養人福利直到屆滿18歲。示意圖（歐新社）

華爾街日報報導，較晚生兒育女的民眾申領社安金 時，經常發現意外驚喜，那就是孩子屆滿18歲之前有被撫養人福利(dependent benefit)可拿。聯邦機關對於這項規定並未廣泛宣傳，但被撫養人福利卻可能讓某些民眾重新盤算何時開始申請社安金。

現居加州 刁馬市(Del Mar)的72歲半退休 工程包商波納迪奧(John Bonadeo)當初打電話到社會安全局詢問如何申請社安金時，客服人員詢問他是否育有18歲以下兒女，這個詢問為他解鎖了之前根本不知道存在的福利。

波納迪奧與妻子貝蒂(Betty McDonald)在50多歲時收養六名兒女，最小的孩子當時年僅2歲。

波納迪奧說，他的社安金附帶每個月給孩子們大約600元被撫養人額外福利。

69歲退休特勤局(Secret Service)幹員貝蒂則說：「我們真的大吃一驚。」她說，孩子年紀還小的階段，家庭真的比較需要用錢。

根據規定，父母開始申請社安金時，兒女也能跟著領取被撫養人福利直到屆滿18歲，最高領取金額是父母完整退休年齡領取福利的一半，如果父母申請社安金時孩子仍就讀高中，領取期限則可到年滿19歲。不管育有幾名兒女，家長與孩子領取社安金福利的全家最高給付總額，上限為父母社安金完整福利的150%至188%之間。

人口普查數據顯示，從2000年到2024年之間，戶長年齡在65歲以上、育有18歲以下兒女的美國家庭，數量成長超過兩倍，來到大約41萬戶。

1960年之後出生的民眾，領取社安金的完全退休年齡為67歲。62歲是可以提前申領社安金的年齡，但福利將縮水，如果等到70歲才領社安金，福利則可多拿。社會安全局統計顯示，最近幾年裡，62歲申請社安金的民眾人數減少。

報導分析，被撫養人福利將讓何時開始申請社安金的規畫變得複雜，因為父母越早開始領社安金，兒女能夠拿到福利的月份越長，父母延後領取社安金，孩子可能因為超過年齡限制而拿到較少福利，甚至失去福利，衡量因素取決於孩子還有多少時間能拿福利、家長預期壽命、家庭開支最大的時期何時到來。

財務顧問公司理財規畫師(CFP)弗洛伊德(Elaine Floyd)舉例說，育有一名8歲孩子的一對62歲夫妻，假設丈夫在全退休年齡(full retirement age)可拿福利3800元，妻子為2500元，如果夫妻都在62歲申領社安金，孩子有10年能拿被撫養人福利，如果夫妻等到70歲才拿社安金，孩子福利只有兩年可拿。

提早申領社安金會讓丈夫福利縮水變成2676元，妻子福利則減少到1760元，但孩子能拿1900元福利，也就是3800元的半數。