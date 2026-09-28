我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

購買海鮮首選超市賣場 專家點名這5家

綠卡30年申請入籍遭拒 律師揭關鍵原因

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

特派員黃惠玲／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民律師提醒申請入籍者，留意稅務問題。(美聯社)
移民律師提醒申請入籍者，留意稅務問題。(美聯社)

一名持有綠卡逾30年的移民，今年初提出N-400公民入籍申請，儘管已將過去欠繳的稅款全部繳清，國稅局(IRS)紀錄也顯示目前沒有欠款，入籍申請最後仍遭美國公民及移民服務局(USCIS)以未能證明在法定審查期間具有入籍要求的「良好品德」(Good Moral Character)，而遭拒絕。

移民律師陳威宇藉此案例提醒，曾有欠稅、晚報或報稅錯誤者，不能只以「欠款已繳清」判斷是否會影響入籍。

陳威宇表示，這名申請人取得綠卡已30多年，今年初提出入籍申請。面試後，USCIS發現他在2022及2024年曾有欠稅紀錄，要求補件證明稅務問題已處理。申請人隨後提出IRS資料，證明欠款全部繳清，但USCIS最後仍拒絕申請。

根據拒絕決定，USCIS主張，問題不只在目前是否欠稅，而是申請人當初沒有按時申報或繳納稅款，也未提出充分證據證明當時存在足以解釋晚報或晚繳的「特殊情況」(extenuating circumstances)，因此未能證明在法定審查期間具有入籍要求的「良好品德」。

陳威宇分析，依USCIS政策手冊，依法應報稅卻未申報，或未依法繳納應付稅款，確實可能影響良好品德認定，部分違反稅法行為也可能被視為「違法行為」(unlawful act)。不過，這並不代表只要曾經晚報或晚繳一次，就一定不能入籍，移民官仍須依個案情況判斷。

他指出，真正重要的是稅務問題發生的原因、申請人是否故意、持續多久、何時知道問題，以及發現後如何處理。過去聯邦法院判例也曾區分「晚報或報錯」與「長期完全不報稅」。

例如2016年麻州聯邦法院Dos Reis v. McCleary案中，申請人曾兩度延遲申報所得稅，但法院表示，單憑晚報紀錄不足以認定欠缺良好品德。相較之下，德州Sekibo v. Chertoff案的申請人連續五年未申報聯邦所得稅，且在入籍申請及面試過程未正確揭露，法院最後支持USCIS拒絕其入籍申請。

陳威宇提醒，曾有稅務問題的入籍申請人，不宜只準備一份顯示目前「零欠款」的IRS稅務紀錄，因為這只能證明欠款後來已解決，未必能解釋問題當初為何發生。

如果問題源自會計師、雇主或資料錯誤，他建議保留會計師(CPA)說明信、更正後的W-2、薪資紀錄、修正後稅表及相關電郵；若收到IRS通知後才知道出現問題，也應保存通知及後續處理紀錄。

此外，申請人應整理完整時間線，包括何時發現問題、何時聯絡會計師、何時補報或修改稅表，以及何時繳清稅款。是否故意、問題持續多久、發現後是否主動迅速補救，以及申請入籍時是否如實說明，都可能影響USCIS的判斷。

陳威宇說，稅務問題確實可能影響公民申請，但並不存在「曾經晚報或欠稅，就一定不能入籍」的簡單規則；反之，即使欠稅已全部繳清，也不代表過去的稅務問題一定不會影響N-400審查。申請人若有相關紀錄，最好在提出入籍申請前先釐清並準備完整證明。

精華 FAQ

  • 因為USCIS認為重點不只在是否已還清欠款，而是他當初未按時申報或繳稅，且沒有提出足夠證據證明存在可原諒的特殊情況，因此無法證明良好品德。

  • 移民官會看稅務問題的原因、是否故意、持續多久、何時發現，以及發現後是否迅速補救，也會評估申請人在入籍申請時是否如實說明整體情況。

  • 除了IRS零欠款紀錄，還應準備CPA說明信、更正後W-2、薪資紀錄、修正稅表、IRS通知與往來電郵，並整理完整時間線，證明問題如何發生與如何處理。

綠卡 國稅局 移民

上一則

SpaceX星艦首度成功進入地球軌道

下一則

取得庇護已幾不可能 芝核准率僅3.3% 華人申請添變數

延伸閱讀

移民局翻舊紀錄 入籍多年也被查

移民局翻舊紀錄 入籍多年也被查

移民專頁／綠卡樂透行政卡關 官司贏也沒用

移民專頁／綠卡樂透行政卡關 官司贏也沒用
沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

沒綠卡 海外帳戶超萬元也要申報 會計師：漏報超麻煩

川普政府被控小手段卡移民 申請文件遭扣或塗黑恐驅逐

川普政府被控小手段卡移民 申請文件遭扣或塗黑恐驅逐

熱門新聞

麻省理工學院。(美聯社)

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

2026-09-27 15:54
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌