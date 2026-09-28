綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

移民律師提醒申請入籍者，留意稅務問題。(美聯社)

一名持有綠卡 逾30年的移民 ，今年初提出N-400公民入籍申請，儘管已將過去欠繳的稅款全部繳清，國稅局 (IRS)紀錄也顯示目前沒有欠款，入籍申請最後仍遭美國公民及移民服務局(USCIS)以未能證明在法定審查期間具有入籍要求的「良好品德」(Good Moral Character)，而遭拒絕。

移民律師陳威宇藉此案例提醒，曾有欠稅、晚報或報稅錯誤者，不能只以「欠款已繳清」判斷是否會影響入籍。

陳威宇表示，這名申請人取得綠卡已30多年，今年初提出入籍申請。面試後，USCIS發現他在2022及2024年曾有欠稅紀錄，要求補件證明稅務問題已處理。申請人隨後提出IRS資料，證明欠款全部繳清，但USCIS最後仍拒絕申請。

根據拒絕決定，USCIS主張，問題不只在目前是否欠稅，而是申請人當初沒有按時申報或繳納稅款，也未提出充分證據證明當時存在足以解釋晚報或晚繳的「特殊情況」(extenuating circumstances)，因此未能證明在法定審查期間具有入籍要求的「良好品德」。

陳威宇分析，依USCIS政策手冊，依法應報稅卻未申報，或未依法繳納應付稅款，確實可能影響良好品德認定，部分違反稅法行為也可能被視為「違法行為」(unlawful act)。不過，這並不代表只要曾經晚報或晚繳一次，就一定不能入籍，移民官仍須依個案情況判斷。

他指出，真正重要的是稅務問題發生的原因、申請人是否故意、持續多久、何時知道問題，以及發現後如何處理。過去聯邦法院判例也曾區分「晚報或報錯」與「長期完全不報稅」。

例如2016年麻州聯邦法院Dos Reis v. McCleary案中，申請人曾兩度延遲申報所得稅，但法院表示，單憑晚報紀錄不足以認定欠缺良好品德。相較之下，德州Sekibo v. Chertoff案的申請人連續五年未申報聯邦所得稅，且在入籍申請及面試過程未正確揭露，法院最後支持USCIS拒絕其入籍申請。

陳威宇提醒，曾有稅務問題的入籍申請人，不宜只準備一份顯示目前「零欠款」的IRS稅務紀錄，因為這只能證明欠款後來已解決，未必能解釋問題當初為何發生。

如果問題源自會計師、雇主或資料錯誤，他建議保留會計師(CPA)說明信、更正後的W-2、薪資紀錄、修正後稅表及相關電郵；若收到IRS通知後才知道出現問題，也應保存通知及後續處理紀錄。

此外，申請人應整理完整時間線，包括何時發現問題、何時聯絡會計師、何時補報或修改稅表，以及何時繳清稅款。是否故意、問題持續多久、發現後是否主動迅速補救，以及申請入籍時是否如實說明，都可能影響USCIS的判斷。

陳威宇說，稅務問題確實可能影響公民申請，但並不存在「曾經晚報或欠稅，就一定不能入籍」的簡單規則；反之，即使欠稅已全部繳清，也不代表過去的稅務問題一定不會影響N-400審查。申請人若有相關紀錄，最好在提出入籍申請前先釐清並準備完整證明。