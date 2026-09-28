美國地貌數十年來最大改變 農田與沙漠被數據中心覆蓋

圖為亞馬遜公司位於印第安那州的大型AI數據中心。(路透)

華盛頓郵報 28日報導，根據美國地質調查所(US Geological Survey)全國土地覆蓋資料庫(National Land Cover Database)及能源情報平台Cleanview數據中心追蹤統計，衛星圖像顯示美國地理面貌已經因為數據中心產生變化，原本的農田、沙漠逐漸被看起來像倉庫一樣的數據中心建築物占據。

以田納西州曼菲斯(Memphis)為例，五年前還是森林的土地後來被科技富豪馬斯克(Elon Musk)人工智慧 公司xAI買下之後，如今已成為全美營運規模最大的數據中心「巨像2」(Colossus 2)所在地，屋頂上方印著馬斯克用來反諷微軟公司(Microsoft )的「巨硬」(Macrohard)字樣。

報導指出，用地統計分析顯示，全國各地森林、農田、沙漠正在受到清理，為科技發展實體建設讓路，美國地貌現正經歷數十年來最明險的大幅轉型。

為了滿足人工智慧(AI)電腦運算需求，科技公司與開發商都在興建規模越來越大的數據中心，裡面設備都極為耗電。目前全國約有將近100座超大規模的數據中心，營運高峰期消耗電力至少100兆瓦(MW)，足夠為8萬戶家庭供電。根據Cleanview追蹤統計，正在興建中的數據中心有120座，另外460座正在規畫。

專門研究公共基礎設施的富勒頓加州州立大學(California State University at Fullerton)副教授亞當斯(David Adams)表示，目前營運中的數據中心通常位於相對富裕的大都會及城鄉地區，因為科技公司當初興建設施時，尋找供電較為穩定、具備高速網路的地點，但如今數據中興計畫逐漸向農村推進，因為偏鄉地區成本更低，同樣能夠取得光纖網路。

亞當斯說，以前數據中心只是都會區內的一棟建築物，現在趨勢則是從一棟建築物開始，「擴展成為兩棟、三棟、四棟、五棟、六棟建築物」

Meta計畫在路易斯安納州農村土地上建造名為「海柏利昂」(Hyperion)的數據中心園區，規模龐大讓「巨像2」以及曼哈頓中央公園都變得小巫見大巫。

根據Cleanview統計資料，如果目前規畫中的所有數據中心都能如期完工，到了2030年之際，以面積計算規模，「海柏利昂」園區只能排名全國第五。